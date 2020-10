Odlična novica za vse ljubitelje potovanj #video #recept

Oglasno sporočilo

Jerneja in Majo, ustvarjalca kulinaričnega bloga Jernej Kitchen, ljubezen do dobre hrane, različnih okusnih sestavin in preizkušanja novih receptov spremlja že od mladih nog. Zaupala sta nam, da je njun najljubši jutranji ritual uživanje ob dobri skodelici kave, ob kateri velikokrat dobita tudi navdih za svoje nove inovativne kulinarične mojstrovine.

Kje in kako najdeta navdih za ustvarjanje?

Navdih za ustvarjanje najbolj črpava iz sezon ter tega, kar je na domačem vrtu in v sadovnjaku. In iz obiskov okoliških krajev in tudi tistih, ki so malo bolj oddaljeni. Lani sva, na primer, obiskala Rim, kjer naju je navdušil metin sladoled s koščki čokolade, ki sva ga poustvarila za blog, in pa New York, kjer sva dobila idejo za dušeno endivjo, ki sva jo tudi pripravila za blog v kombinaciji z lososom.

V prihodnosti, ko se bo zdravstvena situacija izboljšala, pa si zelo želiva obiskati tudi Južno Ameriko in Indonezijo. Prepričana sva, da bi dobila veliko navdiha. Najina dolgoletna želja je tudi ogled plantaž kave, za katere verjameva, da so fascinantne.

Ko smo že pri plantažah kave - kaj vama je najpomembnejše pri izbiri kave?

Aroma, intenzivnost, stopnja praženosti, pa tudi to, da veva, kako je pridelana, od kod izvira. Pomembna nama je transparentnost, to pa sva našla prav v liniji Nespresso Master Origins, ki jo izdelujejo s posebno skrbnostjo v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci kave. Tudi sama se trudiva, da izbirava lokalno in sezonsko hrano, tako da je prava izbira kave samo še pika na i.

Kateri okus kave je trenutno vajin najljubši?

Trenutno je najin najljubši okus Aged Sumatra iz linije Nespresso Master Origins. Kava Aged Sumatra ima neustavljive lesene note, ki spominjajo na gozdnata pobočja zelene Sumatre, ter bogato žametno teksturo, začinjeno s kompleksnimi notami kakava in sladke karamele. Posledično je odlična za ta hladen jesenski čas in kombiniranje z začimbami, ki fantastično spadajo v jesen: cimet, piment, klinčki.

S čim bosta popestrila svoje jedi letošnjo jesen?

Tudi letošnjo jesen se bova nagibala k ustvarjanju s tem, kar najdeva v gozdu, torej kostanj in gobe. Želiva pa si ustvariti tudi nove bučne jedi in eksperimentirati s kavo. Letos se nama je pridružil tudi nov družinski član, tako da nama prav pride slastna kava, ki naju drži pokonci, hkrati pa zagotavlja užitek. Obožujeva eksperimentiranje z jesenskimi okusi v kombinaciji z dobro kavo in spenjenim mlekom. Trenutno obožujeva Chai Cappuccino, ki naju spominja na potovanja, eksotične okuse ter ogreje dušo in telo

Lahko recept delita z našimi bralci?

Seveda, z veseljem. Za lažjo in boljšo predstavo sva pripravila tudi videorecept.

Chai Cappuccino: Za skodelico kave potrebujemo eno kapsulo Masters Origin Aged Sumatra ali India, žličko kondenziranega mleka, pol skodelice vročega penečega mleka, tri ščepce mletega cimeta, ščepec mletega belega popra in nastrgano belo čokolado. Master Origins Aged Sumatra ali India vstavimo v kavni aparat in pripravimo espresso, ki ga prelijemo čez kondenzirano mleko v skodelici. Do vrha jo napolnimo s spenjenim mlekom ter posujemo z mešanico cimeta in belega popra. Dekoriramo z belo čokolado in postrežemo. Izdelek lahko kupite v naši spletni trgovini. Ljubitelji kave Nespresso lahko odslej svoje najljubše izdelke najdejo tudi na dodatni novi lokaciji v Ljubljani. Odprl se je namreč novi Nano butik v nakupovalnem središču Aleja.

Pravita, da je dobra hrana tista, ki zbudi čustva, spodbudi k deljenju in nam večno ostane v spominu. Kako lahko to dosežemo?

Najprej moramo kuhanje doživeti kot užitek, ne kot nujno zlo. To najlažje dosežemo tako, da se lotimo kuhanja najljubših jedi in da kuhamo s sestavinami, ki jih obožujemo. Če smo začetniki, je dobro, da se lotimo česa preprostega. To nas bo spodbudilo k temu, da krepimo znanje, namesto da smo že po prvem receptu razočarani, ker smo si morda zadali preveč ali pa smo delali s sestavinami, ki nam niso najbolj všeč in jih ne poznamo. Ko nas kuhanje veseli, slastne jedi z veseljem delimo z ljubljenimi osebami, ki jih na ta način osrečimo in navdušimo.

Svojo strast do kuhanja delita s številnimi ljudmi. Kdo od domačih pa je vajin največji oboževalec?

Vsi najini domači radi kuhajo, tako da bi težko rekla, da so najini oboževalci, bolj so oboževalci dobre hrane. Vsekakor pa sva midva velika oboževalca domače kuhinje, sploh domačih čuftov Majine mame ali pa polnjenega piščanca Jernejeve mame.

Jernej in Maja se ta mesec pripravljata tudi na izid svoje prve kuharske knjige, ki bo izšla v Ameriki. Namenjena bo novemu kulinaričnemu ustvarjanju hitrih obrokov za med tednom in pa malo bolj zapletenim receptom za praznovanja, ki prihajajo. Letos se jima je pridružil tudi nov družinski član, z njim pa veliko neprespanih noči. Tako načrtujeta tudi uživanje ob skodelici slastne kave in veliko crkljanja.

