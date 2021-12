Nova Fructalova zimska okusa za prihajajoče praznične dni

Oglasno sporočilo

Za najčarobnešji čas v letu so pri Fructalu pripravili omejeno serijo dveh novih, edinstvenih okusov: Fructal Classic Kutina in Fructal Classic Rdeči ribez.

V prihajajočem decembru in ob božično-novoletnih praznikih, ko se bodo družine in prijatelji zopet zbrali, bosta dva nova, atraktivna, drugačna in edinstvena okusa kot nalašč za dolge zimske dni.

Fructal Classic Kutina je negazirana brezalkoholna pijača iz kutin in jabolk z dodatkom vitamina C. Kutina je izjemno aromatičen in dišeč sadež, ki ga doma običajno uporabljamo za izvrstne domače kompote, slaščice in marmelade. Zdaj pa je prvič na voljo tudi v obliki pijače edinstvenega okusa.

Fructal Classic Rdeči ribez pa je negazirana brezalkoholna pijača s sokom iz rdečega ribeza in jabolk. Sadež rdeči ribez je bogat z vitaminom C, znan pa je po svojem kislem okusu, zato bo v kombinaciji z jabolki ravno prava in drugačna popestritev zimskih dni.

Gre za omejeno serijo izdelkov, ki bo na voljo v zimskem času in bo pričarala čarobnost zimskih dni! V času praznikov, druženja z najbližjimi in praznovanj, bosta nova okusa ravno pravšnja za popestritev prazničnih miz po Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je FRUCTAL D.O.O.