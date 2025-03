Nina Osenar Kontrec predstavlja svojo linijo pralin

V petek, 7. marca 2025, ob 16. uri bo v Čokoladnem muzeju Chocolarium Ljubljana prav posebno sladko doživetje. Nina Osenar Kontrec bo predstavila svojo ekskluzivno linijo temne čokolade in pralin, ki so nastale v sodelovanju z mojstri čokolade čokoladnega muzeja v Ljubljani.

Foto: BENEDICT D.O.O.

Edinstveni okusi, ki vas bodo očarali!

Nina je razvila kolekcijo veganskih čokolad in pralin, ki združujejo vrhunske sestavine in presenetljive kombinacije. Kot je poudarila Nina: "Okusi so fantastični, slastne čokolade je na pretek, moj pas pa je od vsega preizkušanja za par centimetrov širši." Dodala je tudi: "V sladki bonbonieri boste med drugim našli okus limona-lešnik pa mak-kava in matcha-lešnik. Čokolada bo posuta s praženimi lešniki in malinami. Vsaka pralina je ročno izdelana in posuta s praženimi lešniki in malinami za popolno harmonijo okusov."

Pridite in poskusite!

Nina je povedala, da odkar je kuhala v oddaji Riba raca rak, ji je toliko ljudi pisalo za recepte, da se je odločila, da ustvari svojo ekskluzivno vegansko linijo čokolade in pralin. In v čokoladnem muzeju Chocolarium Ljubljana so jo z veseljem sprejeli in toplo pozdravili njeno idejo.

Foto: BENEDICT D.O.O.

Obiskovalci bodo lahko ekskluzivno prvi preizkusili te slastne praline ter izvedeli več o ustvarjalnem procesu. Kdaj? Petek, 7. marec 2025, ob 16. uri. Kje? Čokoladni muzej Chocolarium Ljubljana.

Želite tudi sami izdelovati praline?

Po predstavitvi bo organizirana posebna čokoladna delavnica (doplačilo), kjer se boste pod vodstvom Nine Osenar Kontrec in čokoladne mojstrice naučili izdelovati praline, kot jih ustvarja Nina. Vstopnice so še na voljo na chocolarium.si.

Na koncu pa še droben namig – Nina ne osvaja le sveta čokolade, ampak tudi male zaslone! Že to soboto se na Planet TV vrača oddaja Moj dragi zmore in z njo tudi Nina.

Foto: BENEDICT D.O.O.

Ne zamudite sladkega druženja, okušanja vrhunskih pralin in ekskluzivne delavnice!

Naročnik oglasnega sporočila je BENEDICT D. O. O.