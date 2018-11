Naj zadiši po praznikih: recepti, ki jih morate preizkusiti

Oglasno sporočilo

December je mesec sladkega ustvarjanja, naj se začne čim prej – z odličnimi recepti in sladkimi sestavinami .

Sestavine za testo:

200 g moke

100 g narezanih mandljev

150 g masla

70 g sladkorja za peko Wiener Zucker

ščepec soli

1 zavitek vaniljevega sladkorja

naribana lupina ene limete

1 žlica mleka

Sestavine za sladkorni preliv:

1 žlica limoninega soka

200 g sladkorja v prahu Wiener Zucker

Priprava:

Moko, mandlje in na drobne koščke narezano maslo dobro zmešamo, dodamo sladkor za peko Wiener Zucker, sol, vaniljev sladkor, limetino lupino in mleko ter vse skupaj dobro zgnetemo. Testo damo v hladilnik za tri ure.

Testo razvaljamo na pomokani površini na štiri milimetre debeline in iz njega z modelčki za piškote izrežemo zvezdice. Položimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, in jih damo v segreto pečico. Pečemo jih deset minut na 180 stopinjah Celzija, nato jih vzamemo iz pečice in pustimo, da se dobro ohladijo.

Iz sladkorja v prahu Wiener Zucker in limoninega soka naredimo gladko maso, z njo napolnimo papirnato vrečko za okraševanje in s prelivom okrasimo snežne zvezdice.

Sestavine:

200 g marcipana

50 g olupljenih mandljev

20 g kandiranega, drobno narezanega ingverja

60 g sladkorja v prahu Wiener Zucker

40 ml pomarančnega likerja

100 g sladkorja v prahu Wiener Zucker, v katerem povaljamo kroglice

Priprava:

Marcipan zrežemo na manjše koščke. Mandlje popečemo v ponvi brez maščobe, jih ohladimo in na grobo zrežemo. Zmešamo vse sestavine in oblikujemo kroglice. Na koncu jih povaljamo v sladkorju v prahu Wiener Zucker.

Sestavine:

100 g celih orehov

100 g gladke bele moke

1 žlička pecilnega praška

20 g kakava v prahu

6 jajc

140 g zmehčanega masla

140 g sladkorja za peko Wiener Zucker

ščepec soli

naribana lupinica 1 bio pomaranče

100 g grobo nasekljane jedilne čokolade

70 g grobo nasekljane bele čokolade

30 g jedilne čokolade in 30 g bele čokolade za preliv

zmehčano maslo in moka za pekač

Priprava

Štirikotni pekač namažemo z zmehčanim maslom in potresemo z moko.

Pečico segrejemo na 160 stopinj Celzija. Plitvi pekač obložimo s papirjem za peko, nanj vsujemo orehe in jih damo v pečico za približno deset minut, da se zlatorjavo zapečejo. Nato jih vzamemo ven, pustimo, da se ohladijo, in jih grobo nasekljamo.

Temno čokolado raztopimo nad vodno kopeljo in počakamo, da se na pol ohladi.

Presejemo moko ter ji dodamo pecilni prašek in kakav v prahu. V mešanico vsujemo še orehe in grobo nasekljano belo čokolado.

Jajca ločimo na rumenjake in beljake.

Maslo, polovico sladkorja za peko Wiener Zucker, sol in naribano pomarančno lupinico penasto zmešamo, nato v maso počasi vlivamo mlačno, raztopljeno temno čokolado. Vse skupaj dobro premešamo in na koncu dodamo rumenjake.

Beljake in preostanek sladkorja za peko Wiener Zucker stepemo v kremast sneg ter ga začnemo izmenično vmešavati v masleno maso z mešanico moke, orehov in čokolade. Maso dobro premešamo ter jo vlijemo v namaščen in pomokan pekač, ki ga damo v segreto pečico na srednjo rešetko. Testo pečemo 45 minut na 160 stopinjah Celzija.

Ko je testo pečeno, ga stresemo iz pekača in počakamo, da se popolnoma ohladi. Nad vodno kopeljo raztopimo v enem loncu temno, v drugem pa belo čokolado. Ob žlici, da nastanejo zanimive vijuge, ju izmenično prelijemo čez kolač in pustimo, da se preliv dodobra strdi.

Sestavine:

Testo:

6 jajc

100 g sladkorja za peko Wiener Zucker

30 g sladkorja v prahu Wiener Zucker

1 zavitek vaniljevega sladkorja

80 g čokolade za kuhanje

60 g moke

100 g zdrobljenih mandljev

Polnilo:

¼ l sladke smetane

100 g masla

100 g kristalnega sladkorja

300 g čokolade za kuhanje

3 žlice ruma

marelična marmelada

Dekoracija:

800 g mandarininih krhljev (lahko vloženih)

zvezdice iz marcipana

Priprava:

Ločimo rumenjake od beljakov. Beljake skupaj s sladkorjem za peko stepemo v sneg. Rumenjake zmešamo s sladkorjem v prahu in vaniljevim sladkorjem ter zmesi dodamo toplo, stopljeno čokolado. Moko zmešamo z mandlji in ji dodamo zmes z beljaki. Maso zlijemo v namaščen in rahlo z moko posut model za torte ter pečemo 50 minut na 160 stopinjah Celzija v predhodno ogreti pečici. Torto vzamemo iz kalupa, jo položimo na kuhinjsko rešetko in pustimo, da se ohladi.

Za polnilo vkuhamo sladko smetano, maslo in drobni kristalni sladkor. Odstavimo s štedilnika, dodamo koščke čokolade, dobro premešamo in vsaj za tri ure postavimo v hladilnik. Dodamo rum in vse skupaj premešamo z električnim mešalnikom.

Ohlajeno osnovo za torto prerežemo po dolžini dvakrat. Spodnjo plast premažemo z marelično marmelado in polnilom, nato še obložimo s krhlji mandarine. Nanjo položimo srednjo plast, ki jo premažemo z marmelado in polnilom ter jo pokrijemo z zgornjo plastjo torte. Celotno torto premažemo s polnilom. Torto pustimo na hladnem mestu vsaj pet ur. Pred serviranjem jo okrasimo z marcipanovimi zvezdicami in krhlji mandarine.

Nasvet: Za lažjo pripravo je priporočljivo torto in polnilo pripraviti en dan pred serviranjem torte.

