Na sejmu Vinska vizija v Beogradu bodo v soju žarometov balkanska vina! Prijave so odprte do 19. junija.

Oglasno sporočilo

Pod pokroviteljstvom vlad republik Srbije, Severne Makedonije in Albanije in v okviru pobude Odprti Balkan vas vljudno vabimo na drugi mednarodni vinski sejem Vinska vizija Odprtega Balkana, ki bo potekal od 16. do 19. novembra 2023 v Beogradu. Tudi letos bomo predstavili edinstven preplet balkanskih vinskih poti in združili najboljše proizvajalce vina na tem področju in drugod.

Foto: PR AGENCIJA FORWARD

Vinsko vizijo Odprtega Balkana je leta 2022 obiskalo več kot 30.000 obiskovalcev, ljubiteljev vina in strokovnjakov, ki so uživali v pestri ponudbi več kot 350 balkanskih vinskih kleti, spoznavali bogato vinsko kulturo in navezovali dragocene poslovne stike.

V manj kot letu dni je sejem Vinska vizija Odprtega Balkana dobil mednarodno podporo na vodilnih vinskih sejmih, kot sta ProWein v Düsseldorfu in VinItaly v Veroni. Povezali smo se z revijo Decanter, globalno vinsko blagovno znamko, ki uživa izjemen ugled med vinskimi poznavalci in tako povečali zanimanje kupcev in vinskih strokovnjakov po svetu za regionalno vinogradništvo.

Za leto 2023 smo pripravili pester program, ki želi še okrepiti položaj regionalnih vin na svetovnem vinskem trgu. Ker želimo predstaviti kar največ vinskih kleti, bomo na letošnjem sejmu gostili številne strokovne obiskovalce, distributerje, novinarje in vinske strokovnjake.

Sejem je zasnovan kot trgovska razstava in potrošniški sejem hkrati. Razdeljen je na tematske sklope, ki predstavljajo pristna vina in avtohtone vinske sorte zahodnega Balkana ter najboljša vina iz priznanih svetovnih vinorodnih dežel. Posebni predeli bodo namenjeni proizvajalcem vinarske opreme, hrani in kulinariki, kjer bodo obiskovalci lahko uživali v tradicionalnih specialitetah in kulinaričnih dobrotah.

Foto: PR AGENCIJA FORWARD

Prvi dan sejma, ki bo namenjen izključno strokovnim obiskovalcem, bodo za sestanke, predstavitve in delavnice B2B na voljo udobne in prostorne sobe. Razstavljavci bodo deležni posebnih ugodnostih, kot je nižja cena za najem razstavnega prostora. Format trgovinske razstave bo potencialnim kupcem omogočal nakup razstavljenih izdelkov ter tako spodbujal razvijanje poslovnih stikov in sklepanje novih poznanstev.

Na sejmu Vinska vizija bo velikost stojnic prilagojena željam vinskih kleti, vključevala pa bo degustacijske mize, izložbe za vinske kozarce, dekoracijo vinskih steklenic in prostor za degustacijo. Na voljo so majhna (16 m2), srednja (32 m2) in velika (64 m2) stojnica.

Vabimo vas, da izkoristite to izjemno priložnost in svoja vrhunska vina postavite v soj žarometov, z njimi navdušite vinske poznavalce in tako prispevate k nadaljnji rasti in razpoznavnosti balkanskega vinogradništva. Rezervirajte si od 16. do 19. novembra in bodite del izjemnega potovanja, ki bo zaznamovalo svet vina.

Če se prijavite kot razstavljavec ali strokovni obiskovalec, boste imeli edinstveno priložnost, da se povežete, učite in tako razvijate svoj posel.



Razstavljavci se morate prijaviti do 19. junija, vaša prijava pa bo potrjena do 10. julija 2023. Za več informacij o prijavi obiščite našo spletno stran https://www.fair.openbalkan.com/. Pridružite se nam na sejmu Vinska vizija Odprtega Balkana v Beogradu in poskrbite, da lepota balkanskih vin očara svet!





Naročnik oglasnega sporočila je PR AGENCIJA FORWARD.