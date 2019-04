Mili vrh: slastna kuhinja nad Kamnikom

Mili vrh je podoben številnim slovenskim domačim gostilnam, ki svojo pot iščejo nekje med restavracijami in turističnimi kmetijami. In so bližje drugim. Ko novodobni kulinarični guruji slovensko kulinariko poskušajo cepiti s španskimi in skandinavskimi vplivi, bi morali vseeno prej obiskati nekaj takšnih lokalov. Najprej torej v Žale nad Kamnikom in potem v San Sebastian. Pa še ceneje je.

Gostišče Mili vrh

Žale 10a, 1241 Kamnik

Telefon: 040 201 698

Nad Kamnikom smo se do sitega napojili in najedli za manj kot 20 evrov na osebo in sploh ne bomo ugibali, koliko bi nas tako popolna večerja stala v krajih, kjer se rojeva samozvana najboljša evropska kulinarika.

Ima pa Mili vrh hudo pomanjkljivost, ki se je, tako je bilo videti, niti ne zavedajo. Na voljo nimajo niti ene vsaj solidne buteljke vina, na liter ali za evro na kozarec strežejo klasične slovenske kislice. Še najboljša je bila neproblematična briška bela zvrst, ki se je kaj hitro srečala s kolobarji domače klobase iz Rafolč, hišnim kruhom, avtohtonim lokalnim sirom trnič, majhnimi paradižniki in naribanim hrenom.

Kruhki z domačo klobaso in hrenom ter sirom trnič Foto: Miha First

Najprej smo si zaželeli, da bi bilo obloženih kruhkov več, a gospodarica, ki je kuharica, natakarica in pomivalka v eni osebi, je vedela, kaj dela, in nas le pripravljala na tisto, kar je sledilo.

Med tremi vrstami juhe, ki so bile na voljo tisti dan, je izbrala bogato telečjo obaro, ki je imela za prilogo krožnik ajdovih žgancev z velikimi ocvirki, ter konkretno porcijo gobove juhe, v kateri sta radodarni količini gob delala družbo krompir in korenje, za zabelo pa še žlica kisle smetane. Nobene moke, seveda.

Telečja obara in ajdovi žganci z ocvirki Foto: Miha First

Za glavno jed so pri Milem vrhu tistega večera ponujali ljubljanski zrezek, postrvi, svinjsko pečenko in klobase, se je pa kuharska mojstrica zavzemala za to, da bi poskusili piščančje rulade s suhimi slivami v smetanovi omaki in telečja jetrca.

Prav, smo rekli in se strinjali tudi s ponujenim regratom. Tega narežejo bolj na drobno kot konkurenca v okolici Ljubljane ter mu dodajo krompir in ocvirke, bolj lačni pa ga lahko obogatijo tudi s pečenim jajcem. Če k temu dodate res izvrsten domači kruh, že lahko govorimo o resnem obroku. Konec koncev je bila bogata celo porcija motovilca.

Telečja jetrca Foto: Miha First

Telečja jetrca so prispela v večjih kosih, kot smo vajeni, zraven ponudijo ajdovo kašo ali ajdove žepke, za tradicionaliste imajo tudi pražen krompir. Ob tem nas je gospodarica presenetila še z eno prilogo, res zanimivimi koprivnimi kaneloni.

Kaneloni so spremljali podobno bogate piščančje rulade s suhimi slivami, ki so se družile tudi s fantastičnimi skutnimi žličniki, zabeljenimi s prepraženimi drobtinami.

Piščančje rulade s suhimi slivami, skutni žličniki s prepraženimi drobtinami in kaneloni s koprivami Foto: Miha First

Verjetno lahko razberete, da so bile glavne jedi razmeroma obilne, a se tokrat preprosto nismo mogli ustaviti. Še enkrat - kuharica ve, kaj dela, in krožniki so se hitro praznili. Kaj bi dali, da bi bil zraven kozarec dobrega rdečega vina.

Kaj pa sladice? Izbira je široka, pečejo tudi svojo različico prekmurske gibanice, a smo dobili namig, da naj se lotimo jabolčnega zavitka (ni bil slab) in flancatov. Da, flancatov.

Jabolčni zavitek ... Foto: Miha First

... in flancat Foto: Miha First

Tako sladkih še nismo jedli in bali smo se že, da se nam preveč drema za pot v dolino. Še dobro, da je vseprisotna gospodarica na koncu skuhala še turško kavo, ker takšno, kot je povedala, najraje pije tudi sama.

Povzetek

Gostilna, kakršne bi gostilne po naših krajih morale biti. Klasični, malce predelani recepti spretne in domiselne kuharice, ki poudarja okuse Kamnika (konkretne juhe in mesnine), a ne zamegli osnovnega sporočila, da mora biti gost predvsem sit. Trudijo se tudi s ponudbo lokalnega in sezonskega, od proizvodov s kmetij do sezoni primernega zelenja.

Vinska ponudba je milo rečeno slaba, refošk, haložan, srebrna penina ali odprto briško belo ne zmorejo slediti ponudbi jedi.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.