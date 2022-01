Mamljivo okusni veganski izdelki

Veganstvo je zadnja leta v porastu, pa vendar ni zgolj trend, odločitev za tovrstno prehranjevanje ima pri posameznikih globlji pomen. Ne gre namreč samo za hrano, pravzaprav je veganstvo življenjski slog, usmerjen tudi k trajnostnemu načinu življenja in skrbi za okolje. Zahteva pa nekoliko več pozornosti pri pripravi dnevnih obrokov, da so ti polnovredni in uravnoteženi, a tudi tega se je mogoče hitro priučiti. Okusne in hranljive veganske izdelke najdete tudi na policah v trgovinah SPAR Slovenija, kjer poleg lastne vegetarijanske linije SPAR Veggie ponujajo tudi veganske izdelke Veganz .

Veganski življenjski slog je v osnovi sočuten in čuteč način življenja, ki se zavzema za zaščito živali ter nasprotuje njihovemu izkoriščanju za hrano, obleke in druge namene. Tako vegani zvračajo uporabo usnjenih izdelkov, pernic, krzna, svile in volne. Uporabljajo le kozmetiko in čistila, ki so proizvedena brez živalskih sestavin in niso testirana na živalih, hkrati pa ne obiskujejo cirkusov z živalmi, živalskih vrtov in kasaških dirk ter nasprotujejo lovu na živali.

Veganska hrana vsebuje več sadja, zelenjave in stročnic. Foto: Pixabay

Polnovreden in uravnotežen veganski krožnik

Ko govorimo o prehranjevanju, se vegani ne odpovedo zgolj mesu, pač pa tudi jajcem, mleku, medu, želatini in živalskim barvilom. Praviloma pojedo več sadja, zelenjave in stročnic. To pomeni, da je tako sestavljen veganski obrok bogat z vlakninami, vitamini, minerali in antioksidanti.

Da pa bo takšno prehranjevanje resnično zdravo, je treba poskrbeti, da je dnevna prehrana tudi bogata in uravnotežena s polnovrednimi živili, ki hkrati telesu zagotavljajo zadostne količine vseh potrebnih vitaminov in mineralov.

Slovensko vegansko društvo za dnevni vnos živil priporoča:

Priporočen dnevni vnos živil

Kje poiskati hranljive veganske izdelke?

Kako zagotoviti zadosten vnos vitaminov in mineralov?

Tudi brez uživanja živil živalskega izvora lahko zaužijemo zadostne količine potrebnih vitaminov in mineralov, potrebnega je le malo več skrbnega načrtovanja. Kot navajajo na portalu prehrana.si, je potrebno posebno pozornost nameniti vitaminoma B12 in D, maščobnim kislinam omega 3, železu in kalciju. Poglejmo, katera živila jih vsebujejo.

Najpomembnejši vir vitamina B12 so živila živalskega izvora – meso, ribe, jajca, mleko in sir. Rastlinska živila ga vsebujejo le, če so fermentirana, najdemo pa ga tudi v tistih, ki so s tem vitaminom obogatena med izdelavo, na primer različna obogatena žita za zajtrk.

Od spomladi do jeseni dobimo dovolj vitamina D že z dnevnim, 15-minutnim sprehodom na soncu. Foto: Getty Images

Vitamin D se v zadostni meri biosintetizira v človeški koži, če je ta izpostavljena sončni svetlobi. Dnevne potrebe med pomladjo in jesenjo pokrijemo že s 15-minutno zmerno izpostavljenostjo soncu, na primer s sprehodom, če so soncu izpostavljeni roke in obraz. Jeseni in pozimi biosinteza vitamina D v koži ni dovolj učinkovita, zato je potreben zadosten vnos s hrano. Najpomembnejši prehranski vir vitamina D so živila živalskega izvora, precej manj ga je v rastlinskih živilih, zato je treba poiskati živila, obogatena z vitaminom D.

Nekatere maščobe so esencialne, kar pomeni, da jih je nujno zaužiti s prehrano. Maščobe kisline omega 3 najdemo v mastnih ribah (skuša, losos) ter v semenih in olju lanu, orehov in konoplje, maščobne kisline omega 6 pa v sončničnem, bučnem in sojinem olju. Kot rastlinsko olje se pri pripravi živil še posebej priporoča olivno olje. Kot hladno pa laneno in konopljino olje ter olja iz oljne ogrščice.

Glavni vir železa v prehrani so žita in žitni izdelki (tudi kruh), meso in mesni izdelki, ribe, stročnice (soja, leča, čičerika), nekatere vrste zelenjave (špinača, grah) in suhega sadja (suhe marelice, rozine). Za boljšo absorpcijo železa je priporočljiv hkratni vnos živil, ki so vir vitamina C.

Dober vir železa je tudi suho sadje. Foto: Envato

Najboljši vir kalcija so mleko in mlečni izdelki, poleg tega je tudi v živilih rastlinskega izvora, na primer v žitih in zelenjavi. Pomemben vir so lahko mandlji, soja in brazilski oreščki ter s kalcijem obogatena živila. K vnosu kalcija lahko doprinese tudi (mineralna) voda, v kateri je ta mineral lahko raztopljen.