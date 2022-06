LUŠTna dobrota iz Prekmurja, ki piknik dvigne na višjo raven

LUŠTek nagrajuje! Odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za LUŠTno doživetje v Prekmurju za celo družino ali za druge privlačne nagrade! Pa še namig, odgovor na vprašanje se skriva v nadaljevanju članka.

Si lahko predstavljate piknik brez paradižnika?

Grozdasti, slivov, mali ali mešanica pisanih češnjevih paradižnikov − vsak obrok dvignejo na višjo raven. Ta priljubljen sadež pa ni le okusen, pač pa tudi zdrav in poln hranilnih snovi. Poleg tega ga lahko uživate svežega naravnost z vrta, posušenega, v omakah, solatah ali kot pasto.

Dobra novica je, da se paradižnik poda skoraj k vsem. Paradižnikove grozde lahko popečete na žaru, naredite hladno salso, ki se odlično poda k pečenemu mlademu krompirju, ali pa sesekljane in začinjene ponudite k popečeni bageti. Seveda so še posebej okusni v kombinaciji z italijanskimi okusi, kot so origano, balzamični kis, kapre, olivno olje, česen, mocarela, ali v kombinaciji okusov po mediteranskem navdihu, kot so olive, sir feta in kumare. Odličen pa je tudi kot dodatek poletnim solatam ali postrežen kar narezan ter pokapan s hladno stiskanim bučnim oljem in okrašen s svežo baziliko ter morsko soljo.

Možnosti uporabe paradižnika so neskončne − od solat, omak, burgerjev, omlet do tega, da ga preprosto nesete v usta.

LUŠTna zgodba se je začela pred desetimi leti

Takrat smo na policah trgovin prvič zagledali Grozdasti paradižnik blagovne znamke LUŠT. Začelo se je z idejo izvensezonske pridelave paradižnika ter kilogramom pridelanega paradižnika na letni ravni za vsakega Slovenca, preraslo pa v podjetje, ki je s pridobljenim znanjem o načinu pridelave paradižnika razširilo svoj asortiman. Tako so se Grozdastemu paradižniku pridružili Mali grozdasti, Slivov in pisani češnjev paradižnik LUŠT. Med njimi vsak najde nekaj za svoj okus.

Okusen, svež, zdrav, rdeč, sočen, poln in dišeč paradižnik iz Prekmurja vam v poletnih mesecih popestri piknike in obogati vsakodnevne obroke v oblikah in okusih, med katerimi bo vsak našel nekaj zase:

Grozdasti paradižnik Lušt je bogatega okus, poln sočnosti in svežine. Izrazit vonj vas bo spomnil na domači vrt vaše babice.

Mali grozdasti paradižnik Lušt bo s sladkim in sočnim okusom osvežil piknike, malice ali prigrizke. Z okusom se približa drobnoplodnim sortam paradižnika, a je še zmeraj prave velikosti, da ga z lahkoto narežete v solato.

Slivov paradižnik Lušt je podolgovatega videza in sladkastega okusa, ki se odlično obnese v solatah ter v kombinaciji s sirom feta.

Češnjev paradižnik Lušt je najbolj aromatični in tudi najbolj okusen v LUŠTni družini. Okusi so skoncentrirani v majhnih okroglih plodovih, ki se odlično obnesejo v kombinaciji z mocarelo.

LUŠTek je mešanica štirih drobnoplodnih sort paradižnika, ki predstavlja odličen prigrizek k malici, saj je pakiran v priročni embalaži "to go". Črni, rumeni in dve sorti rdečih češnjevih paradižnikov obarvajo vsak obrok, obožujejo jih pa tudi otroci.

Paradižnik je najbolje hraniti na sobni temperaturi med 19 in 20 stopinj Celzija – ne v hladilniku, saj tako ostane dalj časa svež ter obdrži svoja značilna vonj in okus.

V Sloveniji pridelani paradižniki so obrani takrat, ko na rastlini popolnoma dozorijo. Obirajo jih ročno le en dan prej, preden jih že lahko dobite na policah trgovin, na LUŠTni domačiji v Renkovcih in na Osrednji ljubljanski tržnici. Zahvaljujoč temu so LUŠTni paradižniki neprimerljivo bolj dišeči, sočni in polnega okusa. Velja namreč, da ima paradižnik, ki je popolno in dokončno dozorel na rastlini, tak okus, kot z domačega vrta. In prav takšen je okus LUŠTnega paradižnika.

V videu preverite, kaj so naključni okuševalci povedali o LUŠTnih paradižnikih?

Zdravju prijazen način vzgoje paradižnika

Sveži, sladki, majhni, veliki ... Vsi pa sočni!

Pri LUŠTu dokazujejo, da za okusen paradižnik ni potrebnih škodljivih kemikalij, da bi jim zagotovili hranila za obilen pridelek polnega okusa. Zagotavljajo jim namreč idealne pogoje za rast.

Njihove sadike so vzgojene iz gensko nespremenjenih semen, kupljenih v Sloveniji, in zasajene v naravno podlago, t. i. organski substrat, mešanico šote in kokosovih vlaken. Ta rastlinam zagotavlja dobre pogoje za rast in razvoj koreninskega sistema. Znane in neoporečna sestava substrata omogoča, da je paradižnik bolj varen pred škodljivci in boleznimi. Morebitne škodljivce pa preženejo s pomočjo naravnih sovražnikov oz. koristnih živalic, ki na naraven način opravijo z njimi.

LUŠTni cvetovi so paša za čisto prave čmrlje, ki poskrbijo za njihovo opraševanje. To je še en dokaz, da pri vzgoji paradižnika ne uporabljajo škodljivih preparatov, saj bi v nasprotnem primeru poginili tudi čmrlji. Poleg čmrljev in obilo sonca pa rastline potrebujejo tudi vodo. Zalivajo jih pretežno z deževnico, ki jo rastlinam prilivajo večkrat dnevno, s pomočjo njim lastnih kapalk.

Z uporabo naravnih virov do okolja prijazne pridelave

Pridelava LUŠTnega paradižnika poteka na integriran, to je naravi prijazen način. Z uporabo naravnih virov in mehanizmov namreč zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi. Paradižniki v Renkovcih so pridelani v steklenem rastlinjaku, ki je ogrevan s pomočjo geotermalne vode s 1.483 metrov globoke vrtine. Ob višjih zunanjih temperaturah rastlinjak hladijo s pomočjo senčenja in uporabe prezračevanja, ventilatorjev ter zračnih vlažilcev. To omogoča optimalne pogoje za rast rastlin, ki so zdrave in odpornejše.

V LUŠTnem rastlinjaku je zmeraj živ(ahn)o, saj cvetove rastlin oprašujejo čisto pravi čmrlji.

LUŠTen paradižnik za Slovenke in Slovence skozi celo leto

Da lahko v polnem okusu vedno sočnega LUŠTnega paradižnika uživamo tudi pozimi, poskrbi rastlinjak v Mali Polani, kjer pridelava poteka s pomočjo t.i. Sistema za zimsko vzgojo. Ta vključuje soproizvodnjo toplote in elektrike ter odvajanje ogljikovega dioksida, ki ga prečiščenega nato vpihujejo v rastlinjak, kjer ga rastline s fotosintezo pretvorijo v kisik. Na ta prijazni način pridelave paradižnika okolja ne obremenjujejo s toplogrednim plinom.

Rastline, ki rastejo v optimalnih pogojih, so zdrave in odpornejše.

Rastline, ki rastejo v optimalnih pogojih, so zdrave in odpornejše.

Začinite poletne piknike z okusnim, svežim paradižnikom. LUŠTni paradižniki iz Prekmurja so resnično sadeži za vsako priložnost, saj jih lahko uživamo surove, pečene ali kuhane.



Pa LUŠTen tek!