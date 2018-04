Z najboljšo kavo do delovanja, prijaznega do okolja, in manj odpadkov

Mati, kave bi! S temi besedami je nekoč Ivan Cankar zahrepenel po skodelici kave. Vendar še zdaleč ni bil edini, ki se mu je zahotelo črnega eliksirja. Kava je eden od najbolj priljubljenih napitkov in številni si brez nje ne morejo predstavljati začetka dneva. In ni jih malo, ki trdijo, da gre tudi za najbolj priljubljeno pijačo, po analogiji: "Lahko živim brez vode, brez kave pa ne!"

[video: 67981 / ]

Hiter življenjski ritem nas je privedel do tega, da je kava postala naša sopotnica tudi na cesti. O tem priča vse večje število kavnih napitkov za na pot, ki so običajno postreženi v lončkih za enkratno uporabo, kar pomeni tudi vse več odpadkov.

V OMV Slovenija želijo narediti korak naprej in delovati prijazno do okolja, tudi ko gre za izdelke, ki jih vzamemo s seboj.

Ker delujejo trajnostno in k temu spodbujajo tudi svoje goste, so odslej na bencinskih servisih OMV VIVA na voljo trajnostne VIVA skodelice, ki jih lahko uporabite znova. Odslej na svojih 38 bencinskih servisih OMV VIVA ponujajo trajnostne keramične skodelice VIVA, ki so namenjene večkratni uporabi. S tem si prizadevajo za zmanjševanje količine odpadkov ter skrbijo za čistejše okolje.

Dobra skodelica kave simbolizira trenutek užitka v življenju. Ni boljšega kot kava izpod rok izučenih in izkušenih baristov – kavnih mojstrov, ki poznajo vse trike, s katerimi naredijo vaš najljubši kavni napitek nekaj posebnega.

Slovenci imamo nadpovprečno radi kavo

Za mnoge med nami je kava del vsakdanje jutranje rutine. Ne glede na to, ali jo pripravljamo sami ali jo spijemo v priljubljeni kavarni na poti na delo, je kava tista, ki nam da čarobni sunek energije za nov dan. Sodeč po raziskavi iz leta 2013 se Slovenija po količini letno porabljene kave na prebivalca uvršča na četrto mesto med vsemi državami sveta. Povprečen Slovenec vase vsako leto zlije 6,1 kilograma zmletih kavnih zrn.

Kavo so sicer v Evropo v 17. stoletju prinesli beneški trgovci, takrat so zrasle tudi prve kavarne - kje drugje kot v Italiji. Takrat si verjetno še niso znali predstavljati, na kakšne načine bomo dandanes pili kavo.

Fenomen izdelkov za s sabo oziroma "to go" se je v zadnjih letih dodobra zakoreninil v naša življenja

Pogled v preteklost razkriva, da je tehnologija posredno vplivala na številne spremembe v dinamiki naših življenj. Spremenili so se delovni urniki, v mnogo pogledih tudi odnosi, komunikacija, načrtovanje potovanj. Spremenilo se je nešteto drugih dejavnikov, na katere smo v ritmu današnjega časa v resnici premalo pozorni.

A se dogajajo, so tu, vpeti med ljudi in v vsakdanje dominantne navade - tudi nakupovalne. Običajno pot v trgovine vse pogosteje nadomešča naročanje prek spleta, v ihti vsakdanjika pa so že nekaj časa priljubljene tudi že pripravljene jedi in napitki, med katerimi je zagotovo najbolj znan ritual pitja kave. Postali smo večopravilna družba, ki mnogo stvari počne "na poti".

Milenijci kot nosilci trenda, ki je zajel vse

Prva veriga, ki je začela ponujati kavo "to go", je nastala v New Yorku v začetku šestdesetih let prejšnjega tisočletja. Temu vzoru so z desetletji sledili številni ponudniki po vsem svetu. Kava na poti je osvojila tako starejše kot tiste malo mlajše.

Keramične skodelice s silikonskim pokrovom, ki ohranjajo bogat okus kave, so na voljo v dveh barvah in velikostih. Ljubitelji kave tako lahko posežejo po črni ali rdeči skodelici s prostornino 0,3 ali 0,4 litra. V namen vzdrževanja visokih higienskih standardov so skodelice odporne proti praskam in primerne za pomivalni stroj. Z uporabo trajnostnih skodelic pa lahko tudi privarčujete. Analitiki menijo, da trenutno prav milenijska populacija in njena obsedenost s tem, da dan začne z lončkom kave za na pot, poganjata vse večje globalno povpraševanje, ki se počasi bliža novim rekordom. Na vrhu po porabi so trenutno v ZDA, kjer je kava za na pot med najbolj priljubljenimi pijačami, sledijo pa azijske države in Velika Britanija.

Statistika iz Velike Britanije (revija The Grocer) na primer kaže, da kar dve tretjini Britancev vsaj enkrat v treh mesecih obiščeta lokal z instant kavo za na pot. Ti lokali na Otoku v zadnjih petih letih dosegajo 30-odstotno rast in 40-odstotno v primerjavi z letom 2008. Britanci so lani za tovrstno kavo zapravili 2,4 milijarde funtov.

Izdelki za na pot priljubljeni, a ustvarjajo tudi gore odpadkov

V prihodnjih letih si trg instant kave lahko obeta še višje zaslužke. Do leta 2025 naj bi ti po vsem svetu znašali 42,5 milijarde dolarjev. Ob nadaljevanju že tako velike porabe na ameriškem trgu pričakujejo nadaljnjo rast še na evropskem in azijskem trgu.

Veliko povpraševanje po instant kavi, postreženi v lončkih za enkratno uporabo, pa prinaša tudi številne pomisleke, ki so povezani predvsem z gorami odpadkov.

Pri OMV Slovenija so tako pomislili tudi na ekološko noto. V podjetju si želijo, da uporaba skodelice za večkratno uporabo ne bo zgolj izjema, temveč da gesta postane navada. Okolje vam bo hvaležno.