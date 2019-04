Končno pravi odgovor: kako izbrati pravi žar? #video

Vreme se izboljšuje in že ob prvih spomladanskih sončnih žarkih in temperaturah, ki dosežejo vsaj 15 stopinj Celzija, razmišljamo o novih receptih za jedi na žaru in načrtujemo brezskrbna srečanja s svojimi najbližjimi. In ker je žar pravzaprav glavna zvezda sezonskih piknikov, je pametno, da izberemo takšnega, ki nam bo olajšal peko in pomagal, da bo vsak piknik vrhunska gurmanska izkušnja.

Kako?

S pravim žarom, s katerim ne boste imeli preveč dela in bo uresničil tudi vaše hitre želje po obroku z žara. Dober žar vam ne bo grenil življenja s pripravo in čiščenjem, ampak vam bo popestril poletje z vrhunsko pravcato zunanjo kuhinjo. Odličen žar je še več: omogoča vam eksperimentiranje na domačem vrtu pred hišo ali v urbanem naselju na manjši terasi. Torej je odgovor na vprašanje, kakšen žar izbrati, povsem jasen: plinski žar.

#Hitra in enostavna priprava: brez čakanja in obvladanja zakonitosti kurjenja. Vaš žar bo pripravljen v nekaj minutah samo s pritiskom na gumb za vžig.

#Primeren za čiste začetnike: za upravljanje plinskega žara ne potrebujete predznanja v peki na žaru, saj lahko s priročnimi gumbi hitro uravnavate temperaturo plošče. Temperatura bo konstantna in plošče ali rešetke bodo pripravljene za hitro peko za eno osebo ali celodnevno "roštiljado" za veliko družbo lačnih prijateljev.

#Enostavno čiščenje: ko se zabava konča in so želodci prijetno polni, se je najteže spraviti k čiščenju. Na srečo je to pri plinskem žaru enostavneje, saj ploščo preprosto očistite s toplo vodo in nežnim detergentom. Čistoča je na splošno zelo dobra prijateljica plinskih žarov, saj v okolici ne puščajo umazanije, kot so pepel in saje.

#Ekonomičnost: ob uporabi žara samo med vikendom vam bo velika jeklenka (35 kg) zdržala vse poletje.

#Dolga življenjska doba

#Raznolikost: v Merkurju lahko izberete med različnimi modeli in velikosti plinskih žarov – lahko so prenosni, namizni ali samostoječi. Izberite tistega, ki se najbolj prilega vašim navadam, prostoru in nenazadnje tudi vaši denarnici.