Ko se srečata zeleno in rumeno zlato, nastane medeno pivo

Hmelj in med sta že dolgo močno povezana, pivci pa zdaj spet odkrivajo medeno pivo in vse raje uživajo v njem.

Ko je človek osvojil principe alkoholnega vrenja, je za surovino, jasno, uporabil tisto, kar je bilo pri roki – in ena prvih alkoholnih pijač je nastala iz medu. To je bila medica, alkoholna pijača, fermentirana iz mešanice medu in vode, ki ima v severni polovici Evrope bogato zgodovino, predvsem jo povezujejo z nordijskimi in slovanskimi deželami.

Od medice proti medenemu pivu

Ko so ljudje pilili mojstrstvo proizvodnje alkohola, je tudi medica dobila vrsto izpeljank. Če je osnovna medica po postopku bolj podobna vinu, se je z uporabo drugih surovin in arom začela bližati pivu. Ob medu so namreč začeli za surovino uporabljati tudi slad, za aromo pa med drugim tudi hmelj.

Medeno pivo je predvsem na vzhodu Evrope še vedno izjemno priljubljeno, z razmahom tako imenovanih mikropivovarjev, ki iščejo tradicionalne postopke in drugačne okuse, pa doživlja renesanso tudi drugod – med drugim v Sloveniji.

Foto: Getty Images

V Laškem bodo uporabili med iz lastnega čebelnjaka

"Medeno pivo je pivo, ki mu na določeni stopnji fermentacije dodamo med," je pojasnila Patricija Randl, ki kot tehnologinja za inovacije v Pivovarni Laško med drugim razvija nove recepte in se zdaj ukvarja prav z – medenim pivom. Največji slovenski pivovar je dva dni pred svetovnim dnevom čebel odprl lasten čebelnjak, med iz tega pa bodo uporabili za medeno pivo, ki ga nameravajo predstaviti konec leta.

Na pobudo Slovenije je Organizacija združenih narodov za svetovni dan čebel razglasila 20. maj, dan, na katerega se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša.

Medeno pivo v grobem delimo na dve različici – to je lahko pijača, za katero je pivovar že pri fermentaciji ob sladu uporabil tudi med kot vir sladkorja, hrane za kvasovke, lahko pa gre za pivo, zvarjeno z običajnimi surovinami, ki ga pivovar aromatizira z dodatkom medu.

Med se dobro obnese v kombinaciji z različnimi stili piva, je pojasnila Patricija Randl, prav tako so za kombiniranje s pivom primerne različne vrste medu. "Bolj ko je med aromatičen, bolj je primeren za kakšno bolj posebno medeno pivo, medtem ko kakšen cvetlični oziroma mešan med nima toliko karakterja."

Foto: Getty Images

Splet pivovarstva in čebelarstva

Tako pivovarstvo kot čebelarstvo sta panogi, ki ju Slovenci razumemo kot svoji, zato ima medeno pivo v Sloveniji zagotovo velik potencial, saj v sebi združuje tako tradicijo kot trajnostno usmeritev, je prepričana tehnologinja iz največjega slovenskega pivovarja. "Res pa je, da veliko pivcev piva ni vajenih te sladkobe, ki jo ima medeno pivo. Zato jih je treba ozavestiti, jim pojasniti, zakaj je pivo takšno, kot je, in za kaj je dobro. Medeno pivo ni le za gašenje žeje, odlično se obnese tudi v kuhinji," je poudarila, "na primer v omakah, kot marinada za ribe ali pa v pivskem testu."

"Seveda je odvisno od okusa pivca, po kakšnem stilu bo posegel, se mi pa zdi, da so v Sloveniji ljudje vse bolj ozaveščeni oziroma poznajo različne stile piva in ne posegajo le po enostavnih," je prepričana Randlova, "Slovenci smo še vedno tradicionalni pivci piva, a je očitno, da si želimo tudi česa novega, bolj kompleksnega."

