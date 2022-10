Ko se dan začne tako, ga nič ne more pokvariti

Kava zagotovo spada med najbolj priljubljene napitke, ki marsikoga razveseli že za dobro jutro. A številni ljubitelji tega toplega in aromatičnega napitka vedo, da ni vsaka kava dobra kava. Pri okusu pomembno vlogo odigrajo sveže mleta zrna kave. Ta dajo jutranjemu napitku bogat in intenziven okus ter aromatičen vonj, ki predrami vsakogar. Od zdaj si takšno kavo lahko vsak pripravi kar v domači kuhinji z najnovejšim Philipsovim kavnim aparatom LatteGO .

Mleta kava ali kava v zrnih?

Kadar kupujete kavo, lahko kupite cela pražena kavna zrna ali vnaprej mleto kavo, ki je že pripravljena za kuhanje. Nekatere trgovine ponujajo tudi možnost mletja kavnih zrn, preden kavo odnesete domov. Okus je morda najpomembnejši razlog, zakaj bi želeli uporabiti sveže mleto kavo namesto predhodno zmletih zrn. Dolgoletni ljubitelji kave bodo potrdili prednosti svežega mletja kave. In če želite svoje brbončice uglasiti s prefinjenimi okusi kave različnih sort ali preprosto okusiti res dobro kavo, vsekakor naslednjič razmislite o nakupu kavnih zrn namesto mlete kave. Morda to že počnete in kavo meljete na domačem mlinčku. Ob tem velja poudariti, da kava začne hitro izgubljati svežino – dlje ko je minilo od mletja zrn, manj bogat je okus in manj aromatičen je njen vonj.

Če želite piti kavo vrhunske kakovosti, je zato vredno investirati v kavni aparat za domačo uporabo, ki kavna zrna zmelje, tik preden vam "postreže" z vašim priljubljenim napitkom.

100-odstotno keramičen mlinček poskrbi za vedno svež okus in aromatičen vonj Nastavljivi 100-odstotno keramični mlinčki imajo 12 nastavitev za natančno mletje, od grobega mletja do izjemno finega. Poleg tega se mlinčki ne pregrevajo, kar se odraža v vedno svežem okusu vsake skodelice kave. Prednost keramičnih mlinčkov je tudi v tem, da omogočajo dolgo uporabo, saj mlinček ostaja enako oster tudi po dolgotrajni uporabi. Kavni aparati LatteGO so opremljeni tudi s sistemom AromaExtract, ki zagotavlja popolno temperaturo, aromo in kremnost v vsaki skodelici. Z njim si boste vsakokrat pripravili kakovostno in aromatično kavo.

Priljubljena kava z le enim dotikom

Večina pivcev kave popije več kot eno skodelico na dan. In če ste med njimi, boste opazili razliko med dobro in slabo kavo. Vsak strasten kavoljub ve, da je sveže mleta kava najboljša. Ta je bogatejšega okusa, že od daleč pa privablja z nadvse mamljivim vonjem. S kavnim aparatom Philips LatteGO si prav takšno lahko pripravite vsako jutro, in to čisto po svojem okusu. Z njim namreč lahko pripravite kar 12 različnih kavnih napitkov, s samo enim dotikom. Pripravite si espresso, ameriško kavo, kapučino, belo kavo ali najboljšo kremno kavo, ki vam jo znajo pripraviti le vrhunski baristi.

Ena največjih prednosti kavnega avtomata je, da kavo vrhunske kakovosti lahko, kadarkoli želite, pijete v udobju svojega doma. Lahko uživate v sveže pripravljeni kavi z le enim dotikom. Vsako kavo lahko pripravite po svojem okusu – z mlekom ali brez. Philips LatteGO omogoča mešanje mleka in zraka pri veliki hitrosti za kremasto mlečno peno z ravno pravo temperaturo. Preprosto prilagodljive intuitivne nastavitve funkcije za prilagoditev kave shranijo želeno intenzivnost in dolžino kave ter vedno poskrbijo za popolno pripravo. Izboljšajte napitek s funkcijo dvojne kave in shranite nastavitve v štiri uporabniške profile.

Predstavljajte si, kako priročno je to, ko zamujate v službo, a nujno potrebujete skodelico svojega jutranjega napitka, preden se odpravite od doma. Z zgolj enim dotikom si lahko pripravite svojo najljubšo kavo. Potem pa mlečni sistem LatteGo, ki je sestavljen iz dveh delov in nima cevk, le splaknete pod tekočo vodo. Pladenj za kapljanje in posodo za zmleto kavo lahko operete tudi v pomivalnem stroju.

Ko goste presenetite z vrhunsko postrežbo

Vrednost aparata se izkaže vsakokrat, ko gostite prijatelje in družino. Kava iz kavnega aparat Philips LatteGO zadovolji še tako zahtevnega kavoljuba. Poleg tega, da lahko izbirate med 12 različnimi kavnimi napitki, vam kavni aparat omogoča kreativnost pri ustvarjanju priljubljenega napitka. Obstaja namreč vrsta načinov, kako kavo pripraviti in jo postreči. Umetnost ustvarjanja s penjenim mlekom je že vrsto let priljubljena med baristi. In samo predstavljajte si, kako navdušeni bodo gostje, ko bodo pri vas doma dobili takšno kavo kot v kavarni. Ko kavo kuhate doma, lahko pripravite točno takšno, kot jo želijo. Nedvomno boste naredili vtis.

Ne glede na to, ali si raje privoščite prijetno kavo z družino in prijatelji v udobju svojega doma ali potrebujete preprost način za pripravo napitka za dvig razpoloženja, je kavni aparat dobra izbira. Dobili boste vedno svežo in aromatično kavo z bogatim okusom, pripravljeno na način, ki vam je najljubši. Če mislite, da je vaša kava že zdaj okusna, vas čaka prava poslastica, ko jo boste pripravili s Philips LatteGO.