Kdo je najboljši med Kuhoznalci? Glasujte!

V Sparu Slovenija že šesto leto zapored podpirajo projekt Kuhnapato. Da bi ga še dodatno začinili, so se odločili za njegovo nadgradnjo. Tako je nastala serija spletnih oddaj Kuhoznalci, v kateri osnovnošolci raziskujejo slovensko kulinarično tradicijo ter se preizkušajo v pripravi tradicionalnih receptov in trajnostni kuhariji.

Ekipi Kuhoznalcev z Osnovne šole Frana Metelka Škocjan Foto: Spar

Kuhoznalci kuhajo po receptih naših babic

Tradicionalne jedi, ki so nam jih v otroštvu kuhale in pripravljale naše babice in na katere smo že skoraj pozabili, niso za med staro šaro.

Spletna serija Kuhoznalci skupaj z mladimi kuharji oživlja slovenske tradicionalne recepte in spodbuja trajnostno kuharijo. V vsaki oddaji se pri pripravi lokalne tradicionalne jedi pomerita dve ekipi šolarjev s šestih slovenskih osnovnih šol, njuno poznavanje tradicionalnega kulinaričnega izročila pa preverja voditelj oddaje Anže Zevnik.

V spletnih oddajah Kuhoznalci so svoje kuharsko znanje že pokazali učenci z OŠ Šturje v Ajdovščini, OŠ Jurija Vege Moravče, OŠ Dobje in OŠ Frana Metelka Škocjan. Kako so se lotili priprave tradicionalnih lokalnih jedi, si lahko ogledate v videih, ki jih najdete tukaj. Kulinarični izziv pa čaka še mlade kuharje z OŠ Drska Novo mesto ter OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.

Kuhoznalci z Osnovne šole Frana Metelka v Škocjanu so se preizkusili v pripravi podgurske pristavljenke in gorjanskega potečka. Foto: Spar

Znate pripraviti podgursko pristavljenko in gorjanski poteček?

Četrti kuharski izziv je potekal na Osnovni šoli Frana Metelka v Škocjanu. Mladi kuharji so se pomerili v pripravi podgurske pristavljenke oziroma značilne dolenjske zelenjavne enolončnice, posladkali pa so se z gorjanskim potečkom iz skute, smetane in koruzne moke. V videu si oglejte, kako jim je šlo. Glasujte za svojega favorita ter se uvrstite v žreb za super nagrade! Recept za podgursko pristavljenko in gorjanski poteček pa lahko najdete na Sparovi kulinarični spletni strani Jedel bi, kjer vas čakajo tudi drugi izvirni recepti, ki so del projekta Kuhnapato.

Ko stare jedi ponovno oživijo Kuhoznalci so del projekta Kuhnapato, ki deluje pod okriljem Društva Vesela kuhinja, vodi pa ga Anka Peljhan. Motivacijski pristopi učenja kuhanja in izvirni recepti za odlične sezonske jedi s pridihom slovenske tradicije so tisti, ki spodbujajo otroke in mladostnike, da spoznavajo ter ohranjajo slovensko tradicionalno kuho in trajnostni način prehranjevanja.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.