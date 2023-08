Kdo je letos v Lendavi skuhal najboljši bograč?

V soboto točno opoldne se je v Lendavi začelo tradicionalno kuhanje bograča, v katerem se je letos pomerilo okroglih sto ekip. Kot je povedala vodja komisije Zdenka Tompa, so v kotličkih ocenjevali najprej videz, barvo in gostoto bograča, nato so preizkusili kuhanost vseh sestavin, na koncu pa še aromo, harmonijo in okus bograča.

Za zmagovalce so razglasili ekipo Fokovci z Goričkega, ki je na Bogračfestu sodelovala prvič.

Najboljši kuharji letošnjega Bogračfesta Foto: Mediaspeed

"Šestintrideset let sem delal v gostinstvu, spoznal dobre in slabe stvari kuhinja, danes pa so nam s tem velikim priznanjem potrdili, da znamo skuhati tudi vrhunski bograč," je povedal Štefan Bači iz zmagovalne ekipe, "recepta za uspeh ni, imamo pa za to dobro žilico. V malem prstu moraš imeti občutek, kdaj dodati katero sestavino, kako dolgo kaj kuhati, kdaj na koncu dodati vino. To je to."

Foto: Mediaspeed

Bogračfest je potekal pod okriljem festivala Vinarium, ki traja še vse do konca tega tedna in bo v znamenju etno večerov, večera lendavskih vin, koncertov ter praznovanja osme obletnice stolpa Vinarium. Eno izmed sklepnih dejanj letošnjega festivala bo sobotna Lendavska trgatev, ki praznuje že 44. obletnico.

