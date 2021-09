V Lendavi skuhali rekorden 1801 kilogram bograča #foto

V Lendavi je ekipi šestih kuharjev z 20 pomočniki v 16 urah uspelo pripraviti in skuhati doslej največjo znano količino bograča v kotlu, in sicer 1801 kilogram. S tem rekordom se bo Občina Lendava potegovala za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Ob tem se je odvila 42. Lendavska trgatev.

Kot o sporočili iz Občine Lendava ter Zavoda za turizem in razvoj Lendava, je Lendavi - svetovni prestolnici bograča uspel še en podvig. Uradno tehtanje bograča v kotlu je pokazalo 1801 kilogram in dobrih 300 kilogramov več jedi, kot so jo sprva načrtovali.

Kot so ponazorili, je ekipa čebulo, ki jo je bilo okoli 400 kilogramov, pražila dobre tri ure. Rekordni bograč je poleg tega vseboval še štiri kilograme česna, 220 kilogramov govedine, 160 kilogramov divjačine, 300 kilogramov svinjine in 400 kilogramov krompirja, 22 kilogramov začimb ter 12 litrov vina.

Foto: Mediaspeed Župan Lendave Janez Magyar je kuharje na prizorišču vzpodbujal od začetka kuhanja. "To je dokaz, da zmoremo, če smo povezani in se združujemo - s tem se je naša občina vpisala na svetovni zemljevid, in to v letu, ko Slovenija nosi naziv Evropske gastronomske regije," je dejal.

Zavod za turizem in razvoj Lendava je v nekaj več kot 10-dnevnem dogajanju znova obudil festivalsko dogajanje v Lendavi. "Festival Vinarium smo stopnjevali z Bogračfestom ter z manjšimi dogodki vse do današnjega dne s kuhanjem rekordnega bograča, ki je potekalo skupaj z 42. Lendavsko trgatvijo," je povedala direktorica Martina Bukovec.

Foto: Mediaspeed Lendavska trgatev je navadno v znamenju tradicionalne povorke, ki pa tokrat ni krenila skozi mestno jedro. "Na letošnji Lendavski trgatvi se je predstavilo 18 različnih društev in krajevnih skupnosti, ki so na mirujočih vozovih ob prizorišču kuhanja bograča prikazali ljudske običaje, šege, navade, različna jesenska opravila, pa tudi zabaven oris trenutnih covidnih razmer," je opisala predsednica Zveze kulturnih društev Lendava Elvira Vaupotič Göncz.

