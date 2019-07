Kdo dokazano izstopa v kakovosti mesa?

Oglasno sporočilo

Čeprav je ponudba mesa in mesnih izdelkov zelo pestra, Slovenci cenimo in izbiramo lokalno meso, ki izstopa po kakovosti. Iščemo sveže salame, hrenovke in piščance, ki so okusni in varni. Pogoj, da bi izbrali mesnine z vsemi naštetimi značilnostmi, pa je najprej naše prepričanje o vrhunski in preverjeni kakovosti, ki prinaša koristi tudi za zdravje.

Že 60 let tradicije vrhunskih piščančjih izdelkov

Edini slovenski specializiran ponudnik piščančjega mesa in pripravljenih piščančjih dobrot Pivka perutninarstvo (PIVKA) daje največji pomen zagotavljanju zdrave, varne in okusne hrane že od leta 1959. Družba združuje več kot 500 sodelavcev in sodelavk, ki snujejo prihodnost na trdnih temeljih preteklosti. V dveh sodobnih specializiranih mesnopredelovalnih centrih, na Kalu pri Pivki in v Kromberku pri Novi Gorici, skupno pripravljajo sveže in že pripravljene dobrote za 15 različnih trgov.

Prednosti družbe, ki jo od leta 2004 vodi mag. Janez Rebec, so inovativnost, nadstandardni nadzor in sledljivost, s katerimi zagotavljajo celostni sistem nadzora v vseh korakih: od lastne izdelave krme iz naravnih žitaric, skrbne vzreje do najsodobnejše priprave prvovrstnih izdelkov.

Kakovost dokazujejo z analiznimi izvidi

"Sledimo potrebam in pričakovanjem sodobnega aktivnega potrošnika in mu tako ponujamo prvovrsten izbor mesa, mesnih pripravkov in izdelkov. V podjetju imamo vzpostavljene najvišje standarde in učinkovit sistem sledljivosti ter kakovosti, ki določajo nadzor od prireje piščancev do nastalega končnega proizvoda. V obratih so natančno nadzorovane vse faze procesa, kar nenehno dokazujemo z rezultati analiznih izvidov lastnih in zunanjih neodvisnih laboratorijev. Pozorni smo na potencialno kritične točke, ki jih obvladujemo s preventivnimi ukrepi, s čimer skrbimo za varnost živil. Izredno pomembna je neprekinjena hladna veriga mesa, od samega začetka priprave mesa pa vse do končnega potrošnika. Kakovost potrjujemo tudi z vsakoletnim certificiranjem mednarodnega standarda IFS (International Food Standard). Naše dodatne prednosti so certifikati kakovosti, kot sta: Izbrana in Višja kakovost," pojasnjuje Tadeja Tomšič, tehnologinja kontrole kakovosti in vodja tima HACCP v Pivki.

PIVKA perutninarstvo je prvo perutninsko podjetje v Evropi z lastno zavezo za višjo kakovost mesa z omega 3 in selenom, pridobljenega prek prehrane živali, kar je družba zaščitila tudi na nacionalni ravni. Antioksidant selen in laneno seme, ki je vir maščobnih kislin omega 3, imata namreč dokazan pozitiven vpliv na zdravje ljudi in živali. Krma Pivke nastaja v lastni mešalnici pod budnim očesom strokovnjakov, ki zagotavljajo najvišji nadzor, zanjo pa uporabljajo le sestavine rastlinskega izvora, kot so koruza, soja, ječmen ter pšenica z vitamini in minerali. Krma za piščance ne vsebuje hormonov in surovin živalskega izvora ali antibiotikov, ki bi jih preventivno dodajali v krmo.

Priprava narezanih salam Pivka poteka v tehnološko najbolj dovršeni aseptični sobi v Sloveniji, kjer se odvija proizvodni proces v posebno nadzorovanih in obvladovanih pogojih dela, ki zagotavljajo najvišjo sterilnost.

Družinske farme piščancev Pivka se s Krasa širijo tudi na sever

Reja piščancev poteka pod budnim očesom 58 družinskih kmetij, neprekinjenim mentorstvom in nadzorom tehnologov družbe Pivka ter pristojnih veterinarjev. Rejci 24 ur dnevno skrbijo za ustrezno mikroklimo, ugodje in dobro počutje živali ter upoštevanje najvišjih standardov reje.

Skrb za ohranjanje podeželja in okolja ter pomen lokalne reje poudarja tudi član uprave Aleksander Debevec: "Odprti smo za sodelovanje z novimi rejci, zato spodbujamo k sodelovanju družinske kmetije, ki iščejo dodatno dejavnost ter se zavzemajo za odgovorno ravnanje z živalmi, visoke higienske pogoje ter ohranjanje naravnih virov." Zanje imajo pripravljene tudi finančne spodbude in program svetovanja.

Za rejo na sodobni farmi Kal pri Pivki skrbijo trije rejci.

Pomlajena podoba in še več okusa

Blagovno znamko Pivka so v tem letu predstavili v mladostni rumeni podobi. Cilje in želje nove podobe je povzela direktorica strateškega marketinga Pivke dr. Karmen Rodman: "Prenova blagovne znamke Pivka je prinesla rešitev, v kateri se zrcalijo naše vrednote. Logotip izraža ponos in odgovornost ter zagnanost in ciljno naravnanost. Ostajamo mi, vendar bolje poudarjamo, za kaj se dan za dnem zavzemamo. Našemu kupcu dajemo varnost in zanesljivo zatočišče."

V prihodnosti napovedujejo slastne novosti, in sicer z novimi perutninskimi izdelki za še bolj pisane in okusne kulinarične užitke.

