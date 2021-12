Izvirne ideje, kako pričakati letošnje praznike

Sredi decembrskega vrveža se je težko upočasniti in se le prepustiti občutku, ki ga prinaša praznični čas, v katerega smo zakorakali. Letos zato za spremembo ta čas posvetimo družini in prijateljem ter z njimi preživimo trenutke, ki nam bodo ostali v spominu.

Ne glede na to, ali se želite zabavati s prijatelji ob igranja družabnih iger ali z družino ob praznično obloženi mizi, bodo spodnje ideje praznovanja božiča zagotovo naredile večer poseben in ustvarile nekaj veselih spominov. Morda pa celo začetek novih tradicij.

Povabite prijatelje na božično večerjo

Tradicionalna božična večerja z vsemi dodatki je tisto, za kar se bo odločila velika večina. Sama priprava večerje vam lahko vzame veliko časa in energije, marsikdaj lahko povzroči tudi nemalo stresa, zato predvsem ne pretiravajte pri pripravi jedi in se lotite priprave tistih, ki jih obvladate. Navsezadnje je pri božični večerji pomembno, da se zabavate in imate čas za prijatelje. Kuha naj vam ne vzame preveč časa ali pa si, kolikor se le da, hrano pripravite vnaprej. Ne pozabite tudi sami uživati na večerji.

S ponudbo novih Fructalovih okusov popestrite praznično vzdušje Ne glede na to, kakšni so vaši načrti za letos, je pijača vsekakor del druženja in zabave, ki popestri praznično vzdušje, še posebej če gre za pijačo, v kateri bodo lahko uživali prav vsi vaši gostje. V tem primeru pridejo prav brezalkoholne pijače, ki nikoli ne pustijo slabega priokusa. Številne od brezalkoholnih pijač za praznične zabave vključujejo sezonske sestavine, kot so jabolka. Postrezite omejeno serijo Fructalovih zimskih okusov, ustvarjeno za najbolj čaroben čas v letu, ki ga boste preživeli v najboljši družbi in ob dobri hrani. Za najbolj čaroben čas v letu so v Fructalu pripravili serijo dveh edinstvenih okusov: Fructal Classic Kutina in Fructal Classic Rdeči ribez. Fructal Classic Kutina vsebuje kutino in jabolka ter dodan vitamina C. Kutina je izredno aromatičen sadež, poln vitaminov in mineralov. Sadež so poznale že naše babice ter ga uporabljale za izvrstne domače kompote, slaščice in marmelade. Okus kutine je prvič na voljo na slovenskem trgu. In kot tak bo dodal prav poseben čar tudi božičnemu druženju. Tisti, ki so vam všeč bolj kiselkasti okusi, izberite Fructal Classic Rdeči ribez, ki je v kombinaciji z jabolki prava popestritev prazničnih dni.

Večer družabnih iger

Tisti, ki ste že kdaj igrali družabne igre, dobro veste, koliko zabave in smeha prinesejo. Družabne igre združujejo družino in prijatelje vseh starosti. Doprinesejo k sproščenemu vzdušju ter so idealen način za preživljanje časa v prijetni družbi, krepitev vezi s prijatelji in spodbujanje močnih družinskih odnosov.

Igranje družabnih iger pogosto vodi v zanimive pogovore, smeh kot stranski učinek igranja iger, ki ga boste doživeli, pa bo povzročil, da se bodo vsi sodelujoči sprostili in prepustili prazničnemu vzdušju. In to je tisti prijeten občutek, ki bo ostal še dolgo.

Poiščite torej nekaj zabavnih družabnih iger, povabite prijatelje in se zabavajte ob igranju, ki zlahka postane nova tradicija.

Sprehod po prazničnem mestu

Praznične luči in okrasja v izobilju, božična glasba, vroča čokolada, odlična hrana, vonj cimeta, medu, ples snežink ... Praznovanje božiča z obiskom kakšnega zasneženega mesta ponuja najboljši približek popolnemu božiču. Poiščite najboljše božične lučke in pojdite občudovat njihovo čarobnost. Najboljši način, da doživite to očarljivost, je, da se sprehodite po zasneženi poti s svojimi prijatelji in družino, ob vsem tem pa uživate ob vsem, kar božič ponuja. Če boste imeli srečo in bo padal sneg, bo sprehod pod nešteto lučkami zares pravljičen.

Maraton božičnih filmov

To je popoln čas, da se zleknete na kavč in uživate ob dobrem božičnem filmu. Specite najbolj praznične piškote, poskrbite za najbolj praznično pijačo in uživajte v božičnem filmskem maratonu z najboljšo družbo. Ne glede na to, ali je družba razpoložena za staro klasiko ali najnovejšo božično komedijo, vam bodo božični filmi zagotovo pričarali praznični duh.

Če se na kavču stisnete s kozarcem praznične pijače in si ogledate maraton božičnih filmov, medtem ko zunaj pada sneg, je to popoln način, da se vživite v praznično vzdušje. Nikoli ni prezgodaj za začetek.

Skrivni Božiček

Ni praznikov brez obdarovanja. A kaj hitro je daril lahko preveč in nakup teh namesto veselja predstavlja stres in nejevoljo. Zato se z najbližjimi dogovorite za t. i. skrivnega Božička. Že pred glavnim druženjem naj vsak izžreba eno osebo in tej nameni darilo. Na božični zabavi darila odvijte in uganite, kdo je vaš skrivni Božiček.

Ta način obdarovanja prinaša smeh in zabavo. Poleg vsega se tako posvetite nakupu enega in zato bolj osebnega darila.

Če je skrivni Božiček že del vaše tradicije, letos obrnite vrstni red. Naj obdarovalec odvije darilo, preostali pa ugibajo, komu je darilo namenjeno, pri čemer so dobrodošla vprašanja o obdarovani osebi. Da bo vzdušje res božično, si darila izmenjajte ob božičnem drevescu.

Pomembno je, da se tudi kot gostitelj zabavate

Če odgovornost gostitelja pade na vaša ramena, je to vsekakor povezano z določeno stopnjo stresa. Pomagajte si z zgornjimi idejami in praznovanje bo zlahka postalo zabavno prav za vse udeležence. Izberite svojo najljubšo idejo za praznično zabavo ali pa katero izmed njih uporabite za navdih.

Organizacija božične zabave vedno ustvari toplo in praznično okolje, ki širi veselje. Igre in dejavnosti so še posebej pomembne. In ne pozabite, če želite, da gostje nekaj prinesejo, to omenite. Nazadnje je pomembno imeti prijatelja ali družinskega člana, ki vam bo pomagal, da boste lahko tudi vi uživali v svoji božični zabavi.