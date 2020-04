Hitri recept za pirin kruh, ki vedno uspe

Foto: Getty Images

V naši kulinariki kruh zaseda prav posebno mesto. Dober kos kruha z maslom, domačo marmelado, mogoče z zaseko ali s ščepcem sladkorja – že naše babice so v pripravo kruha vnesle veliko ljubezni in truda. Danes ga največkrat kupimo v trgovini ali pekarni, vendar ima domači kruh nedvomno čisto drugačen čar in izpopolnjen okus.

Če niste preveč vešči peke, bo spodnji recept kot nalašč za vas. Pripravite ga lahko kar z mešalnikom, brez čakanja, saj testa ni treba vzhajati.

Hitri pirin kruh

Sestavine:

2 žlici GEA BIO ekstra deviškega oljčnega olja

50–100 g GEA BIO semen (bučna, sezamova, sončnična, lanena semena)

500 g polnozrnate pirine moke

5 dl mineralne vode

žlička soli

10 g pecilnega praška iz vinskega kamna

Priprava:

Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. Podolgovat model obložimo s papirjem za peko. V primerno veliki skledi z mešalnikom ali s stepalko zmešamo vse sestavine v gosto tekoče testo. Vlijemo ga v pekač in pečemo 50 minut.

Nasvet: Testo lahko vlijete v model za mafine ali druge manjše oblike in spečete manjše kruhke. V tem primeru jih pecite 25 minut.

Da bo res odličen: izberite prave sestavine

Dober recept je nedvomno osnova za odlično kuhanje, vendar ključna skrivnost vsake gospodinje in največjega kuharskega šefa je izbira kakovostnih sestavin. Če želite doseči prave okuse, ki bodo razvajali vaše brbončice in se hkrati spojili s tradicionalnimi slovenskimi okusi, ne iščite bližnjic in izbirajte tiste sestavine, ki jim je vredno zaupati.

Čeprav je pri pripravi kruha izbira kakovostne moke na prvi pogled ključna, pa ne smemo zanemariti še ene zelo pomembne sestavine, ki bo vaš kruh povzdignila na višjo raven: olje.

V kruh navadno vmešamo sončnico ali rastlinsko olje, vendar če mu želite dodati še pravo domačo aromo, potem predlagamo, da izbere GEA BIO ekstra deviško oljčno olje.

Pridobljen iz najboljših, na vročem mediteranskem soncu in vetru naravno pridelanih oljk, bo vašemu kruhu pričaral kanček temperamentnega Sredozemlja in arome, ki vas bo opomnila na vroča poletja.

Druga sestavina, ki bo vaš kruh obogatila z neprecenljivimi prehranskimi vlakninami, so tudi GEA BIO semena, ki jih lahko dodate v pravzaprav vsak recept.

Za poletje, polno svežine: hrustljava solata s posebnimi dodatki

Višje temperature ponavadi krojijo tudi našo izbiro na krožnikih. Če pozimi radi uživamo v bolj konkretnih jedeh, poleti prihaja čas za sveže solate za vse okuse. Kaj pravite, da bi svojo novo najljubšo solato letos začinili malo drugače? Najprej s svojim najljubšim GEA BIO oljem, potem pa še z žlico ali več semen?

Foto: Getty Images Sestavine:

sveža zelena solata

8–10 češnjevih paradižnikov

250 g mocarele

50 g orehovih jedrc

GEA BIO ekstra deviško oljčno olje

jabolčni kis

2 žlici GEA BIO sezamovih semen

sol in poper

Solato in paradižnik operete in narežete, začinite in na koncu dekoriratje s sirom, orehi in semeni.

Solati lahko namesto paradižnika dodate nekaj krhljev jabolk. Oljčno olje pa nadomestite z GEA BIO bučnim oljem. Poleg sezamovih semen lahko dodate tudi bučna in lanena. Odlična izbira pa je tudi GEA BIO mešanic semen.