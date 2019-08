Gostilna Anderlič: ljubljanski zrezek nad Mariborom

Kot za številne primestne gostilne tudi za (pri)mariborskega Anderliča velja, da jih gostje najbolj množično obiskujejo konec tedna, da kuhajo solidno govejo juho, da imajo solidne mesnine in da s cenami ne pretiravajo. Boljše domače gostilne, kot jim radi pravimo, se lahko pohvalijo z dobrimi narezki, nekatere se pohvalijo s kakšno hišno specialiteto, druge se od klasične ponudbe ne premaknejo niti za milimeter. Saj veste: gostinci, čeprav bodo številni trdili drugače, niso umetniki, ampak obrtniki, ki se trudijo zaslužiti. Tako je tudi pri Anderliču na simpatičnem hribčku nad Tremi ribniki.

Gostilna Anderlič

Za Kalvarijo 10, 2000 Maribor

Telefon: 02 234 36 50

Bila je sobota, bil je čas za kosilo in na veliki terasi z lepim razgledom je kar nekaj omizij praznovalo. Komaj smo dobili mizo. Dober znak, smo si rekli, čeprav se je na jedilnem listu zelo hitro videlo, da mnogo možnosti za izbiro ne dopuščajo. Naštetih je bilo deset jedi, ki jih skupaj z juho, solato in sladico zapakirajo v dnevne menije. Telečja pečenka ali ribe so v tej kombinaciji po 14 evrov, če pa je v glavni vlogi ocvrt piščančji zrezek, cena upade na deset evrov.

Foto: Miha First

Hladne predjedi niso omenjene, sladice po imenu tudi ne. Prav tako ni vinske karte, vina so le hišna, mi smo se odločili za šipon in ostali ravnodušni. Zato pa je za dobro voljo poskrbel citrar, ki v ozadju ubira strune in obvlada vse od Avsenikov do glasbe iz ameriških filmskih uspešnic.

Na začetku smo poskrbeli za začudenje, ko smo naročili nekaj hladnega. Prinesli so menda domačo bunko, jo opremili z zaseko, skuto z bučnim oljem, dodali kumaro, list rukole in paradižnik. Še najboljši je bil črn kruh, vse skupaj pa je bilo daleč od narezka, ki bi ga lahko imeli v takšni instituciji.

Domača bunka Foto: Miha First

Boljši del kosila ali, če hočete, dnevnega menija je bila gobova juha, v kateri ni bilo mogoče zaznati moke, zato pa so bile v njej aromatične lisičke. Bolj prazna je bila goveja juha, od katere smo očitno pričakovali preveč, solidni fritati niso mogli nadomestiti vsega drugega, kar je v njej manjkalo.

Gobova ... Foto: Miha First

... in goveja juha Foto: Miha First

A največje razočaranje je bil ljubljanski zrezek. Da cena ne bi obremenjevala hišnega proračuna, so se odločili za različico s piščančjim mesom. Ne prevelik ocvrt zrezek, v katerem je bilo, po nekem našemu omizju neznanem receptu, za vzorec šunke in sira. Na krožniku sta se mu pridružili zajemalka riža in zajemalka praženega krompirja ter klasična zelenjavna mešanica graha, korenja in cvetače.

(Piščančji) ljubljanski zrezek Foto: Miha First

Pri Anderliču ne komplicirajo, enake generične priloge pristavijo tudi k telečji pečenki. Razmeroma mastna porcija mesa je bila skoraj dvakrat večja kot piščančji ljubljanski. Mimogrede, mešano solato pripravijo z dišečim in okusnim bučnim oljem, tudi to je nekaj.

Telečja pečenka Foto: Miha First

Citrar se je v času, ko smo čakali na sladice, prelevil v violinista in zagodel melodijo iz filma Čarovnik iz Oza, mi pa smo se med nekaj tortami in jabolčnim zavitkom odločili za štajersko gibanico in lučko. Za zadnjo smo računali, da je pripravljena po hišnem receptu, pa je prispela zapakirana v polivinil. Je bila pa zato kvašena gibanica takšna, kot se spodobi.

Štajerska gibanica Foto: Miha First

Povzetek

Nedeljska gostilna nad mariborskim mestnim parkom, ki ponuja najbolj značilne slovenske menije. Juha, zrezek, krompir, solata, sladica. Cene nepretresljivih kosil so od 10 do 15 evrov, če hočete, pa vam za dodaten denar uredijo tudi kak narezek.

Vinska ponudba je minimalna. Imajo samo hišna vina, ki se ob našem obisku niso izkazala.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.