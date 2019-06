Francoska romantika od A do Ž

Foto: Getty Images Francija je dežela, kjer se čustva prepletajo s tradicijo in kjer se pojmovanje ljubezni potiska do vseh mogočih skrajnosti. Pomembno vlogo pri tem imajo tako njihova bogata kulturna dediščina, raznolika pokrajina, nostalgični melos njihovih šansonov, dramatično izpopolnjena kulinarika in, ne nazadnje, poimenovanje poljuba, francoskega … Prav tistega, ki dvojino spremeni v eno.

Pariz – metropola večne romantike

Začnimo pri prestolnici, ki se jo je prijel predznak romantike in ljubezni. To je mesto, ki te na vsakem koraki pritegne s svojim neizbežnim šarmom in lepoto.

Občudujte sončni zahod na stopnicah pri baziliki Sacre Coeur, poljubite se na slavnem mostu Marie, ki mu pravijo tudi most ljubezni, prepustite se lepotam prestolnice z reke Sene ali si privoščite piknik v slikovitem parku Belleville. Možnosti za edinstveno izkušnjo v dvoje je v Parizu ogromno, veliko romantičnega boste tudi našli v tamkajšnjih butičnih lokalih ali zgolj s sproščenim sprehodom po majhnih ulicah – s poslušanjem zvokov mesta se bo v vas prebudil poseben občutek neverjetne pripadnosti.

Foto: Getty Images

Zazibajte se v ritmih melodičnih šansonov

Ne glede na to, ali boste pridih Francije iskali v tamkajšnjih krajih ali pa bi si jo radi pričarali kar v zavetju svojega doma, ne smete pozabiti na to, kakšen neverjeten učinek ima na naše čute njihov melos.

Francoski šansoni imajo neverjetno močno sporočilnost, tudi v ljubezenski spovedi. Med najbolj znanimi šansonjerji so legendarna Edith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel in Olivia Ruiz.

In ko zaigrajo prvi toni nostalgične La Vie en Rose v izvedbi Edith Piaf, vas nedvomno prevzamejo neverjetna čustva – ko se združita na plesišču in zaplešeta prve korake, bosta začutila, da se vez med vama poglablja na popolnoma drugiravni.

Francoski poljub

Poimenovanje tega najbolj edinstvenega poljuba ima prav posebno ozadje.

Najbolj strasten izmed poljubov je takšno ime dobil šele pred dobrimi stotimi leti, ko je Francija veljala za najbolj razvpito deželo, kjer v ljubezni ni bilo omejitev in kjer so tamkajšnji prebivalci svoja čustva razgaljali javno, brez predsodkov in takratnih družbenih omejitev. Francozi so veljali za pogumne ljubimce, njihovo razuzdan življenjski slog pa se je kazal predvsem prek zabav in kabarejskih lokalov. Danes je to poljub vroče strasti in brezmejne pripadnosti. Ni čudno, da Francozi še danes veljajo za najbolj strasten narod.

Foto: Getty Images

Ko se kulinarika vtisne v vajine spomine

Ljubezen z veliko začetnico seže v roko kulinariki, ki prav v Franciji velja za eno od najbolj prestižnih na svetu. Njihove specialitete se vam bodo globoko zasidrale v želodec in vajinim brbončicam pustile priokus, ki bo do popolnosti zaokrožil vajino ljubezensko zgodbo.

Francoska kulinarika je raznolika in svoj navdih najde tako v izpopolnjenih morskih specialitetah kot v vrhunskih mesnih jedeh, kjer imajo močno vlogo tudi najmanjši detajli.

Ne smemo seveda pozabiti na njihove sire in božanska vina, ki vsakemu obroku dodajo prav posebno noto.

Najbolj znane francoske jedi so: ratatouille (jed iz zelenjave), bouillabaisse (ribja enolončnica), fois gras (jed iz gosjih jeter), escargots (kuhani polži), žabji kraki in slavna pita quiche lorraine.

Med sladicami pa nedvomno izstopajo: crêpes (palačinke), tarte tatin (obrnjena pita), mousse au chocolat (čokoladna pena) in pisani makroni.

Foto: Getty Images

