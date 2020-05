Ena najbolj dobrodošlih jedi na naših mizah

Siri pripovedujejo kulinarične zgodbe, v katere so vpeti izročilo in naravni pogoji njihovega nastanka.

Siri pripovedujejo kulinarične zgodbe, v katere so vpeti izročilo in naravni pogoji njihovega nastanka.

Dobro jih lahko kombiniramo v najrazličnejših narezkih, s sladkimi dodatki, kot so suho sadje, med in sadni namazi, so nepogrešljiv dodatek na vegetarijanskem krožniku, lahko pa jih uporabimo za pripravo juh, pečenje na žaru, v omakah, pri gratiniranju in pripravi izvrstnih sladic.

Poreklo sira nas odpelje daleč v preteklost – na Srednji vzhod. Legenda pravi, da je sir pred 4.000 leti odkril arabski trgovec, ki je čez puščavo potoval z zajetno zalogo mleka. Vročina je mleko med potjo sesirila, sirotka se je ločila od sirnega zrnja, trgovec pa je zatem tako lahko jedel le še sir in pil sirotko.

Danes poznamo več tisoč vrst sira in nove se še vedno rojevajo. Razlikujejo se glede na vrsto in kakovost mleka, iz katerega so narejeni, ter glede na način izdelave.

Zaradi pestre palete okusov in svojih pozitivnih lastnosti se siri vedno bolj cenijo pri pripravi jedi. Različni okusi, od blagih do aromatičnih, predstavljajo pomemben del kulinaričnega ustvarjanja.

V shemo kakovosti Višja kakovost spadajo kmetijski pridelki oziroma živila, ki so po svojih specifičnih lastnostih boljši od istoimenskih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Zaščitni znak se podeljuje samo v Sloveniji, izdelki, ki ga nosijo, pa morajo predstavljati slovensko posebnost.

Za ljubitelje blagih okusov:

Sir Dolinar je prvi poltrdi sir Mlekarne Celeia z velikimi luknjami, okus je sladko aromatičen z rahlo pikantnostjo. Sir Dolinar, ki se je sprva imenoval Luka, danes pa se predstavlja z novim imenom, s svojim preprostim milim okusom odkriva izročilo tisočletij sirarstva, združeno z vseh vetrov. Čeprav je mlad po duši, je v njegovi luknjičasti sredici to znanje še vedno globoko prisotno. Je poltrdi sir z velikimi luknjami, zato je še toliko bolj poseben sad predanega dela mlekarjev.

Preseneča s sladko aromatičnostjo in z rahlo pikantnostjo, ki nedvomno popestri vsakdan.

Sir z močjo ognja:

Sir Dimar ustvarjajo po povsem tradicionalnem postopku, z izgorevanjem naravnega bukovega lesa. Poltrdi sir Dimar je nedvomno poslastica za malce zahtevnejše ljubitelje sirov. Združuje znanje, kako proizvesti odličen sir, in magično moč ognja, ki so se je zavedali že naši predniki. Moč dima daje siru edinstven značaj. In kako dosežejo aromo naravnega dima?

Dimar proizvajajo po povsem tradicionalnem postopku – z izgorevanjem naravnega bukovega lesa. Dim nato dobro prečistijo, kar Dimarju podari privlačno zlato rjavo barvo in značilen okus. Z dimljenjem se siru Dimar rahlo spremeni njegova tekstura, tako da je bolj elastičen in gibek.

Ustvari se izrazitejši in polnejši okus, katerega magičnost lahko odkrijete v vsakem grižljaju.

Za vse, ki prisegajo na preprostost:

Sir Šmarski Rok je poltrdi polmastni sir, izdelan popolnoma po lastni recepturi in ima nizko vrednost maščobe. Sir Šmarski Rok svojo drugačnost predstavlja z lahkotnostjo, ki mu jo daje nižja vsebnost mlečne maščobe. Svojo zgodbo, ki je stara že več kot 35 let in prikliče spomine na čase, ko je bilo vse bolj naravno in preprosto, pripoveduje enostavno, na tradicionalen način, prav zato je med kupci izredno priljubljen.

Njegovo odličnost dopolnjujeta mil in prijeten okus ter čvrsta tekstura, saj se sir pri rezanju kljub nizki vsebnosti mlečne maščobe ne drobi.

Edamec z blagim, milim in čistim okusom je na voljo v prenovljeni podobi, vendar še vedno ostaja rdeč.

Edamec je poltrdi mastni sir z najmanj 45 % mlečne maščobe v suhi snovi in vsaj 50 % suhe snovi, slonokoščene do zlatorumene barve, z okroglimi ali ovalnimi luknjami velikosti graha.

Edamec je značilno milega in čistega okusa.

Za ljubitelje pikantnih okusov:

Gauda še vedno prisega na svojo rumeno podobo. Gauda je poltrdi mastni sir s 45 % mlečne maščobe v suhi snovi in vsaj 50 % suhe snovi, slamnatorumene barve, z redko razporejenimi luknjami velikosti graha.

Mladi sir je nežno kiselkast, zrel pa spominja na orehova jedrca in je rahlo pikanten.

Nežna tradicija čistega okusa

Tudi Trapist ostaja zvest svoji rdeči podobi. Trapist je poltrdi mastni sir z najmanj 45 % mlečne maščobe v suhi snovi in 50 % suhe snovi, bledorumene barve, z redko posejanimi luknjami velikosti leče.

Je milega, čistega in prijetnega okusa z rahlo kiselkasto noto.

Izbrana kakovost Slovenija Siri Zelene Doline nosijo oznako Izbrana kakovost Slovenija. Ta potrošnikom zagotavlja, da je proizvod redno kontroliran ter v celoti pridelan in predelan v Sloveniji. Zaradi temeljite obdelave mleka, pasterizacije in mehanskega odstranjevanja bakterij in spor iz mleka so siri Zelene Doline obstojni in boljše kakovosti brez pomoči konzervansov, ki jih zakon sicer dovoljuje. Brez GSO Slovenci so do proizvodov z gensko spremenjeni organizmi odklonilni. Mlekarna Celeia je prvi in za enkrat edini slovenski živilski proizvajalec, ki ima na svojih proizvodih Zelene Doline certificirano oznako Brez GSO, ki jamči, da so sestavine preverjene na vseh nivojih – od krme do končnega proizvoda. Za ljudi, občutljive na laktozo in jajčne beljakovine Tehnološki postopek omogoča, da so siri Dolinar, Dimar in Šmarski Rok brez laktoze oziroma je ta pod mejo detekcije (pod 0,1 g/100 g). Zato so vključeni tudi v jedilnike oseb, ki imajo dokazano preobčutljivost za laktozo. Dodana vrednost poltrdih sirov Zelene Doline je, da jih lahko uživajo tudi osebe z alergijsko reakcijo na jajčne beljakovine. Ne vsebujejo namreč konzervansa lizocim, ki je pridobljen iz jajčnega beljaka in se šteje za alergeno snov, ki jo je treba označiti.