Čokoterapija: trije recepti za popolno zimsko razvajanje

Najbolj neučakani si že pripravljajo smučarsko opremo in vsak prosti trenutek izkoristijo za beg na svež zrak.

Skrivanje pred stalnim mrakom, mrazom in meglo med domačimi stenami nas lahko kar nekoliko potre, sploh če se neprijazno vreme vleče dalj časa. Požirek vroče čokolade lahko pust zimski dan spremeni v brezskrbno uživanje na domačem kavču.

Turobnemu vremenu napovejte upor

Foto: Getty Images

Čeprav ima tudi mistično turobno vreme svoje čare, je prišel čas, da mu napovemo upor. Za hiter dvig razpoloženja obstaja preprosta rešitev: vrhunska vroča čokolada.

Zunaj je neprijetna vlaga, drobno pršenje jesensko listje spreminja v rjavo brozgo in nič nas ne more spraviti iz zavetja toplega doma. Namesto tarnanja si pripravimo skodelico napitka, ki ima že od nekdaj čudežno moč. Povrne nam energijo, potolaži naše misli, pogreje nas in nam z vonjem pričara pravljično vzdušje.

Še pred številnimi prazničnimi zabavami prehitimo vse prijatelje in pripravimo predpraznično decembrsko zabavo, na kateri bomo nazdravili z vročo čokolado in odpravili zimsko otožnost. Je kdo rekel vroča čokolada? Pripravili smo tri recepte, ki jih boste z veseljem pripravili čisto vsak zimski večer. Potrebujete samo še toplo odejo, udobne blazine in uživanje je zagotovljeno.

Vroča čokolada z arašidovim maslom

Foto: Getty Images Ko potrebujemo nekaj več, je to pravi recept za prvovrstno razvajanje.

Vročo čokolado segrevamo na rahlem ognju. Med segrevanjem vmešamo žličko arašidovega masla, da se popolnoma raztopi. Zlijemo v skodelico in okrasimo z majhnimi penicami, ki se v vroči čokoladi spremenijo v mamljivo kremo.

Božič v skodelici

Foto: Getty Images Za pravo praznično vzdušje si pripravimo vročo čokolado z medenjakom.

Medtem ko grejemo vročo čokolado, v skodelici zmešamo ščepec cimeta, nekaj kapljic vaniljeve esence, ščepec mletega ingverja in ščepec soli. Prelijemo z vročo čokolado in okrasimo z veliko stepene smetane. Zraven si privoščimo dobre medenjake.

Sladko-slana vroča karamelna čokolada

Foto: Getty Images Nasprotja se privlačijo in tudi kombinacija sladko-slano je bila vedno očarljiva. Tokrat si za pravo čokoterapijo izberimo sladko-slano karamelno vročo čokolado. Že prej si pripravimo karamelno omako.

V lonček zlijemo vročo čokolado in dodamo nekaj žlic karamelne omake. Ko se vse skupaj dobro premeša, dodamo še kapljico vaniljeve esence in četrt žličke grobe morske soli. Okrasimo s stepeno smetano in uživamo v božanskem okusu kraljeve pijače.

Domača karamelna omaka

V posodo stresemo skodelico sladkorja in polovico skodelice vode. Posodo samo rahlo obračamo in ne mešamo. Kuhamo na rahlem ognju, da se sladkor povsem raztopi, in še nekaj časa kuhamo, da postane rjave barve. Odstavimo in med mešanjem počasi vlijemo skodelico sladke smetane. Dodamo žličko vaniljeve esence in ščepec soli ter še malo kuhamo.

Recept za domače penice

Foto: Getty Images

Vroči zimski napitek ne sme biti brez pravih penic. Zakaj si ne bi poskusili pripraviti kar domačih?

Najprej si pripravimo pekač. Manjši pekač po dnu namažemo z maslom in dno obložimo s papirjem za peko ter vse skupaj še enkrat premažemo z maslom, tudi po robovih pekača. Pekač narahlo popršimo s škrobom. Namastimo tudi silikonsko lopatko.

Foto: Getty Images Sestavine:

2 žlici želatine

8 žlic vode

2 skodelici sladkorja

pol skodelice vode

žlička vaniljeve esence

četrt skodelice sladkorja v prahu

četrt skodelice škroba

Priprava:

V posodi razpustimo želatino in osem žlic vode. Medtem v kozici pripravimo sirup iz dveh skodelic sladkorja in pol skodelice vode. Sirup in vaniljevo esenco dodamo želatini ter stepamo približno 15 minut, da se masa zgosti. S pomaščeno silikonsko lopatko maso stresemo v pomaščen pekač. Pustimo stati pol ure.

Ko se masa strdi, jo preložimo na desko. Potresemo z mešanico mletega sladkorja in škroba. Maso previdno razrežemo na kocke. Vmes po nožu potresamo mešanico mletega sladkorja in škroba, da se nam ne lepi preveč. Ko vse narežemo, vsako kocko povaljamo v mešanico mletega sladkorja in škroba ter jih spravimo v posodo, ki zelo dobro tesni. S to količino naredimo približno od 15 do 20 penic.