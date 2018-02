Carnia: pojedina ob stari cesti med Vidmom in Trbižem

Foto: Miha First

V kraju Venzone, po naše Pušja vas, na stari cesti med Vidmom in Trbižem, stoji Carnia - na prvi pogled neugleden, tovornjakarski hotel, ki ima ob velikem baru še restavracijo in velik prostor za zabave. A naši obveščevalci v zamejstvu so restavracijo večkrat pohvalili, tudi zato, ker imajo zanimivo vinsko ponudbo in ker strežejo pretežno znamenite, pa tudi pozabljene furlanske jedi, malo pa tudi zato, ker gre za lokal, mimo katerega se človek, ki smuča po enostavnih progah v Saurisu, vrača domov.

Hotel Ristorante Carnia

Via Canal del Ferro 28, 33010 Stazione Carnia, Venzone, Italija

Telefon: +39 0432 978013

Jedilnica je urejena v slogu uglednih starejših italijanskih restavracij, ki so svoj vrh dosegale v sedemdesetih in osemdesetih, potem jih je prehitelo sodobno prehranjevanje majhnih porcij, pretirano "zdrave" hrane in minimalistično opremljenih jedilnic.

Foto: Miha First

Občutek preteklih, a toplih časov povečata prasketajoč odprti ogenj in bogato založen voziček z žganicami, ob tem pa imajo v vsakem kotu še kakšno diplomo, kipec, lutko, kakšno prestižno steklenico vina in podobno. Takoj, še prej kot vodo, so nam postregli kozarec nepretresljivega prosecca, na vinski karti pa je mogoče najti tudi nekaj šampanjcev in franciacort.

Ob penečih vinih imajo v kleti mnogo velikih vinarjev iz italijanskega dela Brd - Colle Duga, Toros, Venica, Borgo del Tiglio, Picech, Rodaro, Keber, Bastianich, Raccaro. Cene niso visoke, vina pa, vsaj sveži letniki, v glavnem z vrha lestvic italijanskih ocenjevalcev. Pri rdečih iz Piemonta moramo omeniti barbaresco Gaja 2006, ki ga ponujajo za 180 evrov, toskanski Tignanello 2008 za še ugodnejših sto evrov. Mimogrede, na voljo je tudi karta piv, naša odprava pa je ugodne cene izkoristila in naročila steklenico "ta boljšega" chardonnaya iz kleti Vie di Romans.

Pršut iz Saurisa Foto: Miha First

Začeli smo s pršutom iz bližnjega Saurisa, za mnoge najboljšo italijansko suho mesnino, ki jo postrežejo brez prilog, saj drugega kot kruha niti ne potrebujete. Pri začetnih jedeh je treba poskusiti tudi flan iz artičok z žafranovo kremo, eno najzanimivejših jedi, ki so jih stregli tistega nedeljskega popoldneva.

Flan iz artičok z žafranovo kremo Foto: Miha First

V zgodnji fazi našega obeda so ponujali tudi solato s hruškami in sirom, salamo v kisu s čebulo in polento ter nekaj preprostih morskih ribjih jedi, ki pa v izrazito furlanski, bolj gorski kuhinji niso na prvem mestu.

Bolj poudarjajo rezance z ragujem faraonke in pora, rižoto s sirom in orehi, pa tudi tortico s treviškim radičem in pršutom iz San Danieleja. Mi smo se spopadli z zaščitnim krožnikom hiše: ajdovimi krpicami, ki jih obogatijo z dimljeno panceto in znanim lokalnim sirom formadi frant. Podobno lokalni so cjalsons - testenine, polnjene z zelišči in potresene z dimljeno rikoto. Jasno, tako kot po drugih krajih so tudi v predgorskem zakotju Italije mojstri za testenine.

Zaščitni krožnik hiše: krpice z dimljeno panceto in sirom formadi frant Foto: Miha First

Cjalsons, polnjeni z zelišči in potreseni z nastrgano dimljeno rikoto Foto: Miha First

A potem je treba pojesti še glavno jed, te pa so na severu praviloma že zelo težke. Friko, tradicionalno jed iz krompirja, sira in polente, postrežejo v dveh različicah: pečeno v vsej svoji veličini, zraven pa še suho, hrustljavo različico. In da bi bila mera polna, dodajo še štiri kose polente.

Jed za silake: frika (v dveh različicah) s polento Foto: Miha First

Lažji del je bila goveja taljata, ki je imela na krožniku vseeno še prijatelja v obliki pireja, ob tem pa še popečen treviški radič. Izjemna jed. Za glavno jed lahko dobite tudi jagenjčka s suhim sadjem in portom, svinjski file s sirom "po gemonsko", pa tudi florentinca. Za tiste, ki težko najdete gostilno, kjer bi pred vami zmešali tatarski biftek, pa lahko rečemo, da ste na pravem kraju - morate pa vedeti, da v Italiji to ni hladna predjed, ampak glavna jed.

Goveja taljata s pirejem in popečenim treviškim radičem Foto: Miha First

Še sladice, ki so ob tako natrpanem programu pravzaprav že tako težke kot noge smučarja na cilju v Wengnu. Ponujala se je bavarska krema s suhimi figami, pa na primer hruške v omaki granatnega jabolka z vaniljevim sladoledom. A za sosede in naš živelj čez mejo je trenutno najpomembnejši tiramisu, za katerega avtorstvo se borijo z deželo Veneto, isti "nepridipravi" pa skušajo Brdom prevzeti tudi rebulo. Zato zdaj združeni furlanski gostinci ponujajo vsak svojo različico tiramisuja z rebulo, v Carniji ga postrežejo v kozarcu, s pomarančo in moštom rebule iz kleti Collavini.

Tiramisu s pomarančo in moštom rebule Foto: Miha First

Reč je bila malce pretežka, predvsem po vsem tistem, kar smo pojedli prej, pa tudi težja od flancatov in mišk z rozinami, ki so jih ponudili ob kavi. Cena takšnega obilnega obroka brez vina? Kakšnih 30 ali 35 evrov na osebo.

Povzetek

Gostilna, ki ponuja skoraj izključno furlansko kuhinjo s pripadajočimi hladnimi mesninami, testeninami in glavnimi jedmi. Kuhinjo, to se vidi, vodi izvrstna kuharska ekipa, zato imajo vse jedi ob klasičnih receptih še nekaj malega dodatnih idej.

Vinska karta je majhna in učinkovita. V prvi vrsti so vinarji iz Collia, v glavnem slovenski, pri rdečih vinih se naslanjajo na Piemont in Toskano, pri penečih pa na Lombardijo, Veneto in Šampanjo. Cene so ugodne, ponekod celo zelo ugodne.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.