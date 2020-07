Boj čokoladnih ploščic: Milka ne sme prodajati kvadratne čokolade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji se je ta teden končala nenavadna sodna bitka: kdo sme izdelovati in prodajati čokoladne ploščice v obliki kvadrata?

Nemško zvezno sodišče je v četrtek odločilo, da kvadratne čokoladne ploščice na nemškem trgu lahko prodaja le podjetje Ritter Sport, preostali proizvajalci čokolade pa ne, poroča medij Deutsche Welle.

Gre za končno odločitev po tem, ko je podjetje Mondelez, proizvajalec Milke, že več let poskušalo doseči, da kvadratna oblika čokoladne ploščice ne bi bila zaščitena in bi lahko kvadratne čokolade proizvajali in prodajali tudi oni.

Sodišče je razsodilo, da s kvadratno obliko čokolad podjetje Ritter Sport nima nobene prednosti pred drugimi proizvajalci čokolade, zaradi česar bi jo ljudje raje kupovali, temveč gre le za obliko, po kateri kupci prepoznajo, za katero čokolado gre.

"Za nas kvadratni oblik čokolade posjeduje istu vrijednost kao i ljubičasta boja omota za konkurenciju", dodaju u Ritteru.

Čokolada za v žep

Foto: Getty Images Kvadratnih čokoladnih ploščic naj bi se sicer v 30. letih domislila soustanoviteljica Ritter Sporta Clara Ritter. Želela je namreč čokolado, ki bi jo lahko spravila v žep športne jakne, brez da bi jo zlomila, hkrati pa bi imela isto težo kot pravokotna čokoladna ploščica.

Podjetje Ritter Sport je kvadratno obliko in embalažo čokolade zaščitilo v 90. letih, Milka pa se je za pravico, da bi tudi oni proizvajali in prodajali kvadratno čokolado, bojevala zadnjih deset let.

Ob končanem sodnem sporu so iz Ritter Sporta sporočili, da so zelo zadovoljni z odločitvijo sodišča: "Za nas ima kvadratna oblika čokolade enako vrednost kot vijoličasta barva embalaže za našega konkurenta."

Oglejte si še: