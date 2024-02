Argeta že več let v evropskem vrhu

Kokošja, jetrna, puranja, pikantna, ribja ter po novem tudi vegi in brezmesni namazi so tiste vrste namazov, ki si jih vsi radi privoščimo za zajtrk, večerjo ali malico. Z raznovrstnimi okusi, ki jih najdemo na policah prodajaln, vsak lahko poišče kakšnega zase. Med paštetami je sinonim za kakovost Argeta , ki je ponovno dokazala svoj status kot vodilna blagovna znamka na evropskem trgu. Po raziskavi svetovno priznanega inštituta Nielsen je Argeta že leta 2018 prejela prestižni naziv mesne paštete številka 1 v Evropi. Dve leti kasneje ga je nadgradila z nazivom mesna in ribja pašteta št. 1 v Evropi in ga še vedno ohranja.* Ta dosežek je rezultat nenehnega prizadevanja za odličnost in predanost visokim standardom kakovosti. O paštetah se sicer (še vedno) pove veliko. Toda Argeta ni zgolj še ena od paštet. Zato so se pri Atlantic grupi odločili, da razbijejo nekaj mitov o paštetah in z dejstvi dokažejo, da ti miti za Argeto ne veljajo.

MIT: Pašteta je narejena iz ostankov.

Z edinstveno recepturo pri Argeti vedno znova dokazujejo, da miti o paštetah za Argeto ne veljajo. Ključno je, da Argeta ni del večje mesnopredelovalne industrije. Številni drugi proizvajalci paštet najboljše kose mesa pošljejo na trgovske police kot sveže meso, pri Argeti pa skrbijo, da za proizvodnjo paštete kupujejo izključno izbrane kakovostne kose kokošjega mesa (tudi prsne fileje!) in ribjih filejev. Vsako pošiljko mesa oziroma surovine, ki pride v proizvodnjo, najprej podrobno testirajo in se prepričajo, da ustreza Argetinim standardom. Šele nato meso skuhajo, od njega ločijo in odstranijo kosti, nato pa ga skuhanega in razkoščičenega zmeljejo v pašteto. Dodajo mu stoodstotno naravne začimbe in rastlinska olja.

MIT: Pašteta je polna umetnih dodatkov.

Priprava paštete iz piščančjega mesa je kar velik izziv, saj mlado meso še nima razvitega okusa in mu je treba dodati umetne ojačevalce arom, da doseže dobro poznan in priljubljen okus kokošjega mesa. Poleg tega je piščančje meso po strukturi redkejše od kokošjega. Ker Argeta uporablja le skrbno izbrane sestavine in prvovrstno kokošje meso, nastajajo izdelki tako visoke kakovosti, da jim ni potrebno nič umetnega dodati. Gre namreč za tako kakovostne kose mesa, kot so tisti, ki jih lahko kupite za pripravo nedeljskega kosila in ki jih je treba samo še zares dobro začiniti, da dosežemo odlične okuse. Vsi Argetini namazi so tako pripravljeni po recepturi "brez", kar pomeni, da ne vsebujejo konzervansov, umetnih ojačevalcev arome, umetnih barvil in glutena. V obeh tovarnah v Izoli in Sarajevu pri pripravi dnevno skrbijo za kakovost, saj izvajajo tudi do 200 različnih kontrolnih pregledov – od kontrole zapiranja, senzorike, mikrobioloških in fizikalno-kemijskih analiz in vse do preizkusov prisotnosti strupenih snovi ter analiz vode in higiene. Tako se prepričajo, da je vsaka pašteta Argeta, ki jo vidimo na policah trgovin, res stoodstotno varna.

MIT: Konzerve so slabe.

Paštete Argeta so pakirane v okrogle aluminijaste dozice. Aluminij je poleg temnega stekla edini material, ki je stoodstotno obnovljiv, kar pomeni, da ga je mogoče reciklirati v neskončnost, saj se nikoli ne izrabi. Je tudi lahek, torej z njegovo uporabo povzročamo pomembno manj izpustov CO 2 . Aluminij je tako prijazen do planeta in je popolna izbira za pakiranje mesnih in ribjih paštet ter drugih namazov. Vse aluminijaste dozice paštet in namazov Argeta so premazane z zaščitnim slojem, ki jih ščiti pred korozijo, oksidacijo in drugimi kemijskimi reakcijami, ki bi lahko vplivale na neoporečnost izdelka. Zaščitni sloj zagotavlja, da ni nobenega prehoda aluminija v naše izdelke, in nosi oznako BPA-NI (Not Intent), kar pomeni, da ne vsebuje bisfenola A. Vsi materiali so preverjeno primerni za stik z živili.

MIT: Kar ima tudi brez aditivov dolg rok trajanja, ne more biti dobro.

Za Argetine paštete to zagotovo ne drži. Preden izdelke pošljejo na police trgovin, zares dobro poskrbijo, da so ti popolnoma varni za potrošnika. Izjemno kakovost in trajnost izdelkov namreč zagotavljajo s sodobno in visokotehnološko proizvodnjo. Vsako napolnjeno dozico neprodušno zaprejo in nato še sterilizirajo. Gre za postopek termične obdelave, ki je popolnoma neoporečen in skrbno nadzorovan tehnološki proces. Je plod dolgoletnih raziskav in izkušenj ter zagotavlja daljšo življenjsko dobo izdelkov na varen način in brez umetnih dodatkov. Vrhunski Argetini strokovnjaki natančno preverjajo kakovost vseh surovin in embalaže, nato pa s pomočjo nadzornih instrumentov in laboratorijskih raziskav v proizvodnji postopek spremljajo vse do konca desetdnevne karantene izdelka, s katero se dokončno prepričajo, da je vsak izdelek, ki pride na police, varen za potrošnike. Ker že v prvih korakih proizvodnje poskrbijo za kakovost, je ta zagotovljena tudi na dolgi rok.

MIT: Pašteta je predraga!

Dražje ni vedno boljše, razen če je dražje iz pravih razlogov. Na trgovskih policah je veliko paštet, ki so, z vsemi davki, cenejše od cene, po kateri se proizvaja Argeta. Argeta je namreč eden največjih proizvajalcev paštet, ki ima celoten proces optimiziran: od razvoja izdelka do nabave surovin, proizvodnje, analiz in distribucije. To pomeni, da pri Argeti uporabljajo res kakovostne sestavine, te pa stanejo. Ostanki so poceni, a jih pri Argeti ne uporabljajo. Stojijo za tem, da je zaradi kakovostnejših sestavin bolj kakovosten tudi njihov končni izdelek.

Vsako sekundo odprtih sedem Arget

Argeta je daleč od običajnih paštet, saj že od leta 1963 sledi viziji in inovacijam v prehrambni industriji. Skozi leta so pri Argeti razvili več kot 80 različnih okusov, sledili trendom ter razvili inovativne linije, kot sta Argeta Veggie, zelenjavni namazi različnih okusov, in Meatless, brezmesni namaz. S tem dokazujejo svojo predanost strankam in spreminjajočim se prehranskim navadam.





Argetini izdelki so prisotni na 36 trgih po vsem svetu, vključno z ZDA, Kanado in Avstralijo. Vsako sekundo si po svetu odpremo kar sedem Arget.



