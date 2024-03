Argeta predstavlja najbolj brezmesni okus mesa

Argeta, priznana slovenska blagovna znamka, ki jo obožujejo tudi v tujini, je zanetila pravo revolucijo na področju paštet in namazov. Širokemu naboru izdelkov so dodali novo inovativno linijo namazov Argeta Meatless , ki je nekaj čisto posebnega.

Gre za brezmesne namaze, ki so vse prej kot brezvezni, s svojim neverjetno polnim okusom pa naravnost navdušujejo. Pravijo, da so jih pripravili za vse kulinarične avanturiste, ki si drznejo poskusiti nekaj drugačnega in povsem novega.

Zato so ustvarili namaze, ki so pripravljeni iz grahovih beljakovin in čičerike, kar jim daje dobro poznano teksturo in visoko hranilno vrednost. Ker pa so pri Argeti zares pravi mojstri okusov, so z edinstveno kombinacijo začimb in naravnih olj uspeli pričarati najbolj brezmesni okus mesa. Se sliši neverjetno? Pa ni – je samo neverjetno dobro!

Poustvarili so dva najbolj priljubljena okusa in tako na police kot prvi v liniji postavili Kot kokošjo in Kot kokošjo pikant, za kateri ne boste verjeli, da sta narejeni na povsem rastlinski osnovi. Oba namaza sta tudi prejemnika nagrade Superior Taste Award, kar je dokaz Argetine predanosti izdelavi inovativnih brezmesnih izdelkov vrhunskega okusa.

Brezmesni namazi Argeta Meatless so s svojim polnim okusom presenetili in navdušili že vse, ki so v nenehnem iskanju alternativ mesnim dobrotam, in mnoge ljubitelje klasičnih paštet. Poiščite jih v najbližji trgovini in se na lastne brbončice prepričajte, zakaj je temu tako!



Naročnik oglasnega sporočila je Atlantic Grupa d. d.