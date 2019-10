Ali so krvavice zdrave in kako jih jesti?

Oglasno sporočilo

Človek je očitno že pred veliko leti ugotovil, da je živalska kri precej hranilna in je ni pametno zavreči. "Klobase iz krvi" ali "puding iz krvi", kot jih imenujejo drugod, so del številnih tradicionalnih kuhinj, tako zahodnih kot vzhodnih. Njihove različice najdemo v Aziji, obeh Amerikah in na vseh štirih koncih Evrope. Pri nas jim rečemo krvavice .

Kri pa sploh ni edina hranilna sestavina v tem receptu. Dobra krvavica bo vsebovala tudi lepo porcijo različnih kosov drobovine, ki so, mimogrede, ena izmed najbolj hranilnih skupin živil na tem planetu. Predvsem jetra so izjemen vir vitaminov in mineralov, ampak tudi srce, ledvice in podobni kosi ne zaostajajo veliko.

Še tretja zanimiva sestavina je koža, bolje poznana kot zadnje čase glavna zvezda trženja: kolagen. Se spomnite tistega dragega dopolnila v prašku, ki lahko koristi vašim sklepom, vezivnim tkivom in koži? Da, to je pravzaprav to – večina ga je pridobljena iz živalskih kož.

Kot vezivo sestavinam se navadno uporabi ajdova ali ječmenova kaša – obe polnovredni žitarici z vrha seznama dobrih izbir žitnih izdelkov.

Vseeno pa je treba opozoriti, da so glavna sestavina po navadi razmeroma mastni kosi mesa in pa seveda ocvrta čebula – zaradi česar so krvavice energijsko bogato živilo. Čeprav krvavice na račun hranilne drobovine, krvi in mesa ponudijo tudi nekaj kakovostnih beljakovin, zaradi ješprenja ali ajde pa nekaj ogljikovih hidratov, pri prispevku energijske vrednosti vseeno močno prednjačijo maščobe.

Seveda uravnotežen obrok potrebuje tudi svoj maščobni delež – v našem primeru naj bodo to krvavice. Zdaj jim moramo izbrati samo še beljakovinsko in ogljikohidratno spremstvo. Beljakovine na ta krožnik prinesejo sitost in gradnike za ohranjanje mišic, organov in kosti, ogljikove hidrate pa priključimo kot glavni vir energije in zato, ker jih imamo radi. Z nekaj domišljije se k krvavici dobro poda za dlan velik zrezek. Ta je beljakovinski temelj obroka, krvavice pa njegovo maščobno spremstvo. Predstavljajte si nedeljsko kosilo; lepo nedeljsko pečenko, ki se je pekla skupaj z nekaj pari krvavic. Če se jima pridružita še porcija kislega zelja in za pest krompirja – brez odvečnega dodajanja maščob; olja ali ocvirkov – smo že zelo blizu popolnemu. Takemu obroku lahko rečemo energijsko uravnotežen in hranilno bogat – ali na kratko – "zdrav obrok".

Vir informacij: Nenad Kojić, vodja programov prehrane pri Feelgood, nutricionist www.drfeelgood.si