Oven

Začutili boste negotovost, ko se boste morali prilagajati velikim spremembam in premikom, ki vam jih bo prinesel ta teden. Upirali se boste spremembam, a žal se jim ne boste mogli izogniti. Kljub temu pa lahko pričakujete, da bo vaše življenje živahnejše, morda celo preveč. Zna se zgoditi, da boste komaj sledili vsemu, kar se bo dogajalo z vami in okoli vas. Na čustvenem področju boste pridobili mnoga nova poznanstva in izkušnje. Če imate partnerja in sta zdaj v krizi, bosta v tem tednu rešila težave, a le, če se bosta zavestno trudila. Prebiti bo treba rutino. Prepustiti se bosta morala srcu in občutkom. Sklenila bosta nov dogovor.

Bik

Ta teden na službenem področju sreča ne bo ravno na vaši strani. Čeprav boste polni novih idej in načrtov, vam čas nekako ne bo naklonjen. Morali boste biti tudi bolj previdni kot običajno, saj boste nagnjeni k napačnim poslovnim in službenim odločitvam. Izogibajte se vlaganju denarja, da ga ne boste izgubili. Prav tako ne posojajte denarja, saj ga po vsej verjetnosti ne boste dobili nazaj. Prijateljska razmerja bodo pri samskih zelo napeta. Končno boste odkrili tudi resnico in jasno vam bo, s kom ste imeli opravka. Če boste sprejeli opravičilo, se vam obeta pozitiven razplet dogodkov. Vezani pa boste preveč zahtevni, zmotila vas bo vsaka najmanjša partnerjeva napaka ali napačna beseda. Veliko lažje vam bo, če ga boste sprejeli takšnega, kot je.

Dvojčka

Ta teden se boste bolj osredotočiti na prijateljstva in vezani tudi na razmerja. Čas bo odličen za druženje. Opravite nujno potrebne klice in obiske, nato pa se posvetite bližnjim, kajti vaš uspeh v življenju je odvisen tudi od sreče na zasebnem področju. Naj vas ne skrbi, uživali boste. Razvijajte svoje družabne veščine. Samski boste postavljeni pred izziv na področju medsebojnih odnosov. Vaše pobude v tej smeri bi utegnile prispevati k oblikovanju pravega ravnovesja. Poskusite se osredotočiti na trajnejše vidike življenja v dvoje. Če ste pripravljeni spustiti oklep in odpreti svoje srce, se boste lahko celo zaljubili. Vezani pa boste lahko pristopili k življenjskemu sopotniku s srcem, polnim ljubezni.

Rak

Kot radovednega otroka vas bo zanimalo vse. Brez strahu in z veliko nedolžnega miru boste stopali v prihodnost. Tisti, ki iščete službo, jo boste kmalu tudi našli. Še posebej uspešni boste na področju tujine. Možni so tudi finančni posli s tujimi podjetji. Vendar pa pazite, da boste najprej res vse zaključili, šele nato pa se lotite novih dejavnosti. Ljubezen vam bo ta teden prinesla nekaj preizkusov. Vezani se boste sem in tja spraševali, če je vaš trenutni partner prava izbira. Zvezde vam svetujejo, da se tega vprašanja lotite z vso resnostjo, saj imajo odgovori velik pomen za vaše čustveno življenje. Samski pa boste morali morda nekoliko prilagoditi sliko idealnega partnerja, ki jo nosite v sebi.

Lev

Uspešno boste prekinili neke odnose z osebo, ki vam je jemala notranjo moč s svojimi nadležnimi vplivi. Že takoj boste lažje razmišljali o novih načrtih. Uspešno boste rešili ali dokončali pomembno dejanje. Počutili se boste kot prerojeni. Dobro razmislite, komu in čemu boste namenili največ energije in pozornosti. Med vsemi se bo našel nekdo, ki bo vzbudil vašo pozornost. Za ljubezen vam ne bo ostajalo prav dosti časa in energije vse do konca tedna. A če se bo našla kakšna ljubezenska minuta, jo boste znali izkoristiti! Vezani boste v odnos prinašali veliko pozitivne energije. Samski pa se boste znašli pred čustveno dilemo, ki se ta teden še ne bo dokončno razrešila.

Devica

V poslovnem, službenem in javnem življenju boste zaželeni in uspešni. Pazite le na pretirana in neopazna finančna zapravljanja. Hitro bi lahko prestopili mejo. Prav tako pa se boste rešili tesnobe in notranjega nemira. Bodite pozitivni, le tako bodo pozitivni tudi rezultati. Vsaka najmanjša napaka vas bo sicer vrgla iz tira, vendar boste stvari videli precej slabše, kot so v resnici. Neki dogodki na ljubezenskem področju se bodo odvijali hitreje, kot bi vam bilo všeč. Če boste le lahko, ohranite mirno kri in trezno glavo. Naučite se biti močni in trdni, ne razgalite vedno svojih čustev. Končni izid bo za vas boljši, če vam bo uspelo nepristransko opazovati, kaj se dogaja.

Tehtnica

To bo za vas teden velikih delovnih obveznosti in materialnih dosežkov. Materialna vrednost bo na prvem mestu. Lahko pričakujete uspeh in vzpon na področju kariere ter mnogo drugih prijetnih stvari. Na primer naklonjenost šefa, napredovanje, povišanje plače ali poslovna potovanja. V službi boste tudi vedno bolj priznani, ker vedno radi pomagate drugim. Čas bo ugoden za ambiciozne načrte, dosežke in nove projekte. Vezani bodite pozorni, da ne boste zabredli v kakšno nepričakovano burno ljubezensko avanturo, ki bi jo pozneje lahko obžalovali. Obstaja namreč nevarnost, da se boste strastno zaljubili v popolnoma napačno osebo! Samski pa boste določenim ljudem končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode, kar vas bo osrečilo.

Škorpijon

Na službenem področju boste začutili, kako postopoma naraščata vaša osebna moč in energija. Teden bo ugoden za uresničitev želja. Spremenili boste svoj način življenja, a le, če se boste zavzeli za to. Tako dobre priložnosti pozneje še dolgo ne bo. Soočili se boste tudi z dalj časa trajajočimi težavami ali osebnimi strahovi. Ta teden vam prav gotovo ne bo manjkalo poguma, da jih tudi razrešite. Svoje težave boste prenašali v ljubezenska razmerja. To za samske lahko pomeni precejšen korak nazaj, če se ravnokar z nekom zbližujete. Na splošno ne boste dajali vtisa dostopnosti. Vezani pa se boste zapletali v prepire zaradi malenkosti.

Strelec

Zamislite se, ali morda včasih res ne pretiravate in se nad vsem pritožujete. Če se boste prevečkrat ponavljali, vas na koncu ne bodo več jemali resno. Otresite se bremen, ki vas ovirajo pri napredku. Naredite to na vseh področjih. Najprej pa se morate znebiti prepričanja, da nečesa ne zmorete in nikoli ne boste zmogli – na primer prekiniti s škodljivimi navadami. Konec tedna bo za vas že veliko bolj ugoden in boste zadovoljni. V čustvenem življenju bo vladala zmeda, ki pa niti ne bo prišla zares do izraza. Ta teden bodo ljudje, ki jih imate radi, z lahkoto dosegli karkoli. Kakšne večje škode si s tem ne boste naredili. Edino v resnih partnerstvih lahko sredi tedna pride do težav, če boste prelomili kakšno pomembno obljubo.

Kozorog

V službi boste kar pokali od kreativnosti, ki vam bo pomagala ugotoviti, kako se nekih stvari lotiti drugače in na bolj razburljiv način. Ob vsem tem pa boste spoznali še osebo, ki vam bo zelo hitro prirasla k srcu. Zadovoljili boste tudi svojo radovednost, neka novica pa vas bo razveselila. Pri novih poznanstvih napredujte počasi, da ne boste razočarani. Nekoliko bolj boste osamljeni, vendar boste imeli občutek, da so za to krivi drugi, ki vas nikakor ne sprejmejo medse. Vprašajte se raje, kaj ste vi storili, da bi vas sploh spoznali. Tudi vi ste pogosto nedostopni. Proti koncu tedna vas bo vleklo ven in novim ljubezenskim izzivom naproti.

Vodnar

Poskusite biti kar se da umirjeni, saj vam teden ne bo najbolj naklonjen. Zadeve, ki ste jih do sedaj prenašali, vas bodo začele neverjetno motiti in omejevati. Svojo slabo voljo boste stresli na druge, a vas bodo prav hitro postavili na realna tla. Počakajte, da vas bo slaba volja minila. Bodite potrpežljivi, druga polovica tedna bo že boljša. Nekdo vam bo pokazal, da obstaja tudi lepši in srečnejši pogled na svet. Prepustite se toku dogajanja, a še vseeno vsakič premislite, preden boste ukrepali. Ne bodite trmasti in ne silite nikamor. Prav zaradi vseh ljubezenskih težav pa boste veliko razmišljali o potovanju, na katerem bi se sprostili. Kmalu boste pripravljeni na nov ciklus, ki vam bo bolj naklonjen.

Ribi

Želeli boste upočasniti dogajanja okoli sebe, ampak razum bo odpovedal in namesto njega bo govorilo srce. Storili boste marsikaj, česar niti sami od sebe ne bi pričakovali. Pa vendar, zakaj bi morali biti vedno vi tisti, ki drži čustva v sebi. Izrazite jih naglas, počutili se boste bolje. Če boste vedno mislili samo na to, kaj bodo rekli drugi, potem boste ves čas nekje v ozadju. Vezani boste s svojim partnerjem dosegli visok nivo harmonije, kar se bo poznalo tudi med rjuhami. Izkoristite ugoden teden in se ponovno zbližajte z njim. Samski pa boste dobili nove priložnosti in ponudbe, ki vas bodo zelo navdušile. Pričakujte spremembe, obeta se vam nova ljubezenska avantura.

Oglejte si še: