Oven

Na svojih ramenih v tem trenutku nosite nadvse težka bremena, ki vam bodo jemala tako psihično kot fizično moč. Skrbi so prerasle v pravo moro, ne veste pa, kako se izvleči iz zapletene situacije. Verjemite, da premorete več kot dovolj energije, ki vam bo pomagala, da boste razrešili težave.

Bik

Pred vami je rahlo nemiren dan, v katerem se stvari ne bodo odvijale ravno tako kot ste si zaželeli, vendar nič zato. Na srečo boste kljub temu dovolj pozitivni, da se boste lahko izvlekli iz stanja, v katerega ste zapadli in našli pot do rešitve. Z nekom se lahko pogovorite in mu zaupate vse, kar se vam podi po glavi.

Dvojčka

Danes se boste znašli v nekem čudnem stanju. Ne boste se mogli pravilno odločati in ne boste sposobni odločnega ukrepanja. Obeta se vam marsikatera težava, zato bi bilo dobro, da dobro premislite o stvareh, preden ukrepate. Vezanim se dodatne težave obetajo tudi v partnerskem odnosu.

Rak

Ne boste vedeli, kako bi se sprostili, zato bo nemir v vas le še rasel. Poskusite z masažo ali pa se odpravite v naravo na dolg sprehod. Začnite uživati sami s seboj, saj boste tako še najbolj uspešni. Še posebej samski boste neučakani, saj si boste na vso moč želeli sprememb, ki pa jih kar ne bo.

Lev

Spet boste bolj prepričani vase in dan se bo za vas začel zelo lahkotno. Našli boste zelo preprosto in tudi učinkovito idejo, ki pa bo prave učinke pokazala šele kasneje, čez nekaj časa. Naj vas to ne ustavi. Rezultati ne bodo hitri, bodo pa vsekakor trajni in vredni potrpljenja, zato potrpežljivo!

Devica

Finančno vas bodo pritegnili izdatki, ki ne bodo ravno dobri za vas. Poskušajte se jim izogniti. V službi vas bodo pohvalili, a pazite, da vam pohvala ne bo stopila v glavo. Še naprej se trudite in opravičite njihovo zaupanje. Nikakor potem ne popustite, sicer boste razočarani nad seboj.

Tehtnica

Pustite intuiciji, da vas vodi. Če boste imeli vse točno začrtano, se zna zgoditi, da se vaši načrti ne bodo uresničevali. Ne razmišljajte preveč, poslušajte raje svoje srce in se prepustite. Ne bodite razočarani, če uspeh ne bo prišel ob pričakovanem času ali v pričakovani obliki. Na pravi poti ste, na okoliščine pa žal ne boste mogli vplivati.

Škorpijon

Vso svojo pozornost v teh dneh usmerite na finančno področje. Pazljivo ravnajte z denarjem, da se ne boste ušteli. Preglejte, koliko lahko zapravite in se tega držite. V ljubezni pa bodite odločni in ne odstopite od svojega zahtevka, ki je popolnoma realen. Ob vsem tem pa ne pozabite na najboljšega prijatelja.

Strelec

Sprejemali in izžarevali boste čudovito energijo, uspešni boste na vseh področjih. Počutili se boste čudovito. Želi boste sadove svojega dela, uživali boste. Notranji boj, ki vas je omejeval še nedolgo nazaj, bo danes le še preteklost. Ne zapirajte se več vase, saj za to nimate nobenega pravega razloga.

Kozorog

Umik se vam bo zdel najbolj modra poteza. Čeprav bo težko oditi in pustiti ljudi s svojimi mislimi, bo to za vas najboljše. Ne glede na to, kako močno se boste trudili, ne boste ničesar spremenili. Vsak mora do nekaterih zaključkov priti sam. Pomembno bo le, da boste vi naredili vse, kar bo v vaši moči.

Vodnar

Zelo boste zadovoljni z nekim denarjem, saj ga boste dobili še več, kot boste pričakovali. Prekinite vse vezi s preteklostjo in zaživite neobremenjeno v prihodnosti. Malce boste razočarani nad neko osebo. Čas se bo za vas ustavil, vi pa boste nekoliko utrujeni in izčrpani od težav.

Ribi

Iskreno in dobronamerno boste sprejeli prav vse priložnosti, ki bodo prišle v vaše življenje. Zavedate se, da bi bili rezultati lahko še veliko boljši, a na žalost niste bili dovolj prepričljivi. Sicer boste bolj varčni in skopi, a tako bo tudi najbolje. Izrazite svoje želje in pokažite svoje znanje.