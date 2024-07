Oven

Želeli boste biti prvi pri organizaciji in vodenju poslov, vendar bi bilo najbolje, da bi zmanjšali ritem dela. Vaše finančno stanje bo ostalo bolj ali manj nespremenjeno, a le, če boste z denarjem ravnali preudarno. Pazite na imunski sistem, ki bo v prihodnjih dneh nekoliko šibkejši. Za vas in vaše telo bo šlo, pazljivo!

Bik

Veliko se boste ukvarjali s poslovnim življenjem, vendar ne delajte dolgoročnih načrtov. Naj vse poteka po ustaljenih tirih. Vse preveč se po nepotrebnem obremenjujete s finančnim položajem, ki je v resnici boljši, kot pa menite sami. Z vedrim razpoloženjem vam bo danes uspelo pregnati malodušje. Sprostite se!

Dvojčka

Danes se boste zavzeli za nek projekt, saj boste upali, da vam bo prinesel prinesel masten zaslužek. Čez dan bo kazalo zelo dobro, toda proti večeru pričakujte preobrat v negativno smer. Finančno stanje bo žal ostalo nespremenjeno, na vašem bančnem računu pa bo tudi v prihodnje minus. Pojavile se bodo lahko težave s kožo, ne pozabite na redno nego.

Rak

Ne zatirajte svojih želja in ambicij na račun navideznega miru. Sposobni ste videti obe plati; tako negativno kot pozitivno. Pripravljeni boste na kompromis in diplomatsko rešitev težav. Z denarjem se danes ne igrajte in večje nakupe, ki ste jih načrtovali, prestavite za nekaj dni. Poskrbite za zdravje in vzdržujte svoje telo v polni formi.

Lev

Pri delu vas bo tehtanje različnih pogledov naredilo izrazito neodločne. Preveč boste taktično razmišljali, zelo malo pa storili za nov projekt. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Začnite se bolj aktivno udejstvovati pri športnih dejavnostih. Lotite se hobija, ki vas je nekoč že veselil.

Devica

Za doseganje svojih ambicij uporabljate predvsem mentalne talente, zato vas bo rutinsko delo tudi danes dolgočasilo. Popestrite ga. Danes boste sebi privoščili lagodno življenje, zaradi tega pa bo trpel vaš bančni račun. Zvečer se napotite na dolg sprehod. Nadihajte se svežega zraka, se sprostite in umirite tako telo kot duha.

Tehtnica

Skušali se boste izogniti sporu, saj nekdo od sodelavcev želi, da se žrtvujete zanj. Pazite tudi na svoj ugled in ime, predvsem pa mirno prenašajte vse izzive iz delovnega okolja. Obetajo se vam tudi denarne težave, saj boste popoldan težko obvladovali svoj bančni račun. Zdravstveno stanje ne bo dobro, videti boste izčrpani.

Škorpijon

Danes boste širili svoje znanje in prav zaradi tega boste že kmalu naleteli na odličen odziv s strani nadrejenih. Z denarjem ne boste varčevali, postavite pa si realne meje, sicer boste že čez nekaj dni obžalovali svojo razsipnost. Zdravje bo tudi danes solidno in brez večjih sprememb, če pa se bodo pojavile, jih ne ignorirajte.

Strelec

Pogum in odločnost vam bosta omogočila, da boste uresničili marsikateri načrt, ki se vam je še pred kratkim zdel nemogoča misija. Ob načrtovanju se poskušajte postaviti v kožo drugih. Izkoristite današnji dan in del zasluženega denarja naložite za slabše čase. Razposajenost vam bo dvignila razpoloženje in poskrbela za dobro počutje.

Kozorog

Čeprav so vaši kolegi navajeni vaše spontanosti in odkritosti, vam danes nekdo od njih utegne zameriti zaradi neutemeljenih izjav. Navedite tehtne argumente, če jih boste seveda imeli. Kar se tiče finančnega stanja, boste lahko danes vriskali od sreče. Zdravo prehranjevanje bo končno izboljšalo vašo kakovost življenja.

Vodnar

V življenju ste zdolgočaseni in zafrustrirani. Zakopani ste v obveznosti in ne ostaja vam nič časa za stvari, ki jih radi počnete. Imate druge interese, ki vas zanimajo, a ste brez prostega časa. Zaradi tega ste velikokrat slabe volje. Premislite o prioritetah. Če boste kreativni pri razporeditvi časa, boste lahko našli nekaj prostega časa.

Ribi

Manj boste optimistični in energični kot običajno. Vaš um bo počasnejši, pravzaprav bo celotno telo. Nekaj se vas bo lotevalo ali pa ste že popolnoma in temeljito utrujeni. Dan bo ravno pravšnji za to, da si vzamete malo časa zase in se spočijete. Teme iz preteklosti se bodo vrnile. Najbolje bi bilo, da bi se soočili z njimi enkrat in za vedno.