Oven

Na zasebnem področju se boste danes igrali z ognjem, vendar morate vedeti, da se boste z lahkoto opekli. Čeprav se vam bo situacija zdela še tako varna, verjemite, da se kaj hitro lahko nekaj zalomi. V tem primeru bi bilo dobro, da imate pripravljen zasilni izhod. Ne pozabite tudi malce uživati!

Bik

Danes za vas ne bo najbolj prijeten dan. Še posebej v prvi polovici dneva boste pesimistični, zdelo se vam bo, da vam gre vse narobe. Najbolje bi bilo, da prekinete z vsem, kar počnete in se odpravite stran od vsega, kjer boste sami s svojimi mislimi. Zbistrili si boste glavo in si odpočili telo.

Dvojčka

Danes bo okoli vas polno nesoglasij in nesporazumov, vi pa se nikar ne vtikajte vanje. Pustite, naj se ljudje sami zmenijo, vi pa poskrbite za svoje težave, ki jih še posebej na čustvenem področju ne bo manjkalo. S partnerjem se morata nujno pogovoriti, saj se neprestano vrtita okoli istih težav.

Rak

Neka oseba vam ne izkazuje nikakršne naklonjenosti, vi pa še kar silite vanjo. Ne zgubljajte časa z nekom, ki vas niti ne opazi, ugodne priložnosti pa kar hitijo mimo vas. Nujno morate pričeti graditi svojo samozavest, saj ste jo v zadnjem času zaradi slabih izkušenj v ljubezni popolnoma izgubili.

Lev

Danes ni primeren dan za reševanje težav na čustvenem področju. Utegnete namreč biti sebični, zaradi česar boste zanetili le še večji prepir. Raje stopite korak stran in počakajte, da se situacija malenkost pomiri. Verjemite, da bo prej ali slej prišel primeren čas in takrat boste lahko razčistili z vsem, kar vam leži na duši.

Devica

V medosebnih odnosih lahko danes nastanejo trenja, zato še bolj kot običajno brzdajte svoj temperament. Ta čas bo zahteval veliko potrpežljivosti in prilagajanja, zato nikar ne silite z glavo skozi zid. Vse se bo uredilo samo od sebe, ne da bi morali vi kaj posebnega storiti.

Tehtnica

Danes ne pozabite, da so želje eno, stvarnost pa drugo. Večkrat vas bo malo zaneslo, kaj hitro pa utegnete pasti na realna tla, zato ne bi bilo slabo, če bi se že od jutra naprej brzdali. Najverjetneje bo že jutri precej bolj primeren dan za uresničevanje vaših želja. Raje se posvetite ljubezni.

Škorpijon

Razmišljajte le o tistem, kar si resnično želite imeti v svojem življenju in ne razmišljajte o stvareh, ob katerih se počutite nelagodno. Pozitivne misli bodo sčasoma postale navada, bolj pozitivno pa bo tudi vaše življenje. Zavedajte se, da ste vredni le najboljšega. Zdravje se bo izboljšalo.

Strelec

Spoznali boste osebo, ki vas bo prevzela s svojo karizmo, obenem pa tudi odločnostjo, saj je ravno to tisto, česar vam primanjkuje. Lahko bi se kaj naučili od nje. Na čustvenem področju boste rahlo zmedeni, na splošno pa boste zadovoljni. Na denarnem področju bodo potekala neka dogovarjanja.

Kozorog

Imeli boste ogromno energije. Vaše početje bo nerazumljivo in posledic se ne boste niti zavedali. Pravzaprav vas ne bo niti zanimalo, kaj tvegate. Verjeli boste v svoje sanje in imeli izredno močno željo po njihovi uresničitvi. Z doslednostjo in iznajdljivostjo jih lahko prav kmalu uresničite.

Vodnar

Zna se zgoditi, da bo danes ali v prihajajočih dneh padla vaša odpornost, zato je nujno, da poskrbite za imunski sistem in preprečite katastrofo. Še posebej, če se odpravljate na dopust, bi bilo škoda, da bi ga uničili z neugodnim počutjem. V zasebnosti se boste znašli v središču pozornosti.

Ribi

Danes boste ugodne vibracije občutili tudi na svoji koži. Ustvarjalni boste in polni domišljije, na zasebnem področju pa topli in nežni. Prepustite se občutkom in uživajte, saj boste na tak način sprostili dušo in duha. Na zasebnem področju se lahko znajdete med dvema ognjema. Odmaknite se.