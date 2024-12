Oven

Okupirani boste z vseh strani, telefon vam bo nenehno zvonil, prijatelji vas bodo pozivali na kavice in druženje. Priljubljenost vam bo narasla, kar vas ne bo motilo. Še več, pozornost vam bo zelo godila, počutili se boste zaželeno. Ne bo vam jasno, s čim ste si zaslužili takšno ravnanje, a nikar se ne obremenjujte s tem. Uživajte v svoji novi priljubljenosti.

Bik

Druženje vam bo izjemno koristilo, napolnili si boste baterije in sproščeni opravljali svoje obveznosti in naloge. Obkroženi boste s pozitivnimi in prijaznimi ljudmi, ki vam bodo v veliko podporo in pomoč ter vas bodo obenem spravljali v dobro voljo in veselo razpoloženje. Okolje bo tako predstavljalo vir navdiha in uspeli boste veliko narediti.

Dvojčka

V vas se bodo porajale nove in zanimive zamisli, ki bi jih lahko s pomočjo vplivnih prijateljev pretočili v izjemno uspešen projekt. Bodite vztrajni in prepričljivi, verjemite vase in v svoje sposobnosti, tako bodo tudi drugi verjeli v vas. Če ne boste danes uspeli, pa zamisel zapišite na list papirja in se k njej vrnite, ko boste imeli več možnosti.

Rak

Družina bo danes od vas zahtevala več pozornosti. Če boste upoštevali nasvete enega od prijateljev, boste lahko dosegli svoje cilje. Zrasla vam bo samozavest in po dolgem času se boste odlično počutili. Toda stresne situacije bodo imele negativen vpliv na vaše fizično počutje, zato se vsaj zdravo prehranjujte.

Lev

Današnji dan bo namenjen reševanju določenih zadev, povezanih z družino. Situacija ne bo nič kaj rožnata, vendar bo z vašo pomočjo marsikaj lažje rešljivo. Denarja vam bo kot po navadi tudi danes primanjkovalo. Počutje bo zelo dobro, saj boste imeli veliko energije in se vam bo zdelo, da ste kot prerojeni.

Devica

Ker se boste nepremišljeno podajali v nove izzive, vas bo možno srečati kjerkoli. Imeli boste občutek, da denarja ne morete zadržati v vaši denarnici in da vam nenehno polzi iz rok. Zaradi tega boste precej slabe volje. Glede zdravja bodite zelo pazljivi, da ne boste zaradi izčrpanosti obležali v postelji.

Tehtnica

Današnji dan bo za vas malce težaven. Čutili boste neresnost, visela bo v zraku kot grožnja, ki bi znala podreti varne zidove. Da se ne boste znašli na izgubi, se pred večjimi finančnimi investicijami posvetujte s tretjo osebo. Počutje ne bo najboljše. Jejte veliko sadja in zelenjave ter pijte veliko tekočine.

Škorpijon

Nikakor se ne boste mogli odločiti, kaj je tisto, kar si želite dolgoročno in kaj je v vašem življenju le muha enodnevnica. Poslušajte nasvete prijateljev, veliko lažje vam bo. Z denarjem delajte zelo preudarno in ne zapravljajte po nepotrebnem. Nereden spanec utegne povzročiti živčnost. Naj zdravje ne trpi na račun dela.

Strelec

Vse stvari, ki se bodo odvijale danes, se vam bodo zdele veliko bolj lahkotne kot običajno. Dobili boste pozitiven kompliment, ki bo dvignil vaš ego. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Zvečer si privoščite sprostitev v družbi najbližjih, ki vam bodo pomagali napolniti baterije.

Kozorog

Nekaj, kar bi naredili le zaradi trenutne slabe volje, se ne bi obneslo kot dobro, zato stvari raje pustite pri miru in vse skupaj prespite. Nekdo od prijateljev bo potreboval vašo pomoč, zato mu jo le namenite, saj boste morda kdaj tudi vi potrebovali njegovo pomoč. Vaše počutje bo šibko.

Vodnar

Danes vas bo nekaj močno prizadelo. Najverjetneje boste nekoga od bližnjih, ki ste mu neizmerno zaupali, ujeli na laži. To bo v vas sprožilo cel kup negativnih občutkov, vendar se čim prej oddaljite od vsega skupaj, saj ta oseba ni vredna, da bi zaradi nje zašli v težave. Posvetite se lepšim opravkom.

Ribi

Danes se ne boste nad ničemer posebej navdušili, zato vas bo preganjal dolgčas. Dobili boste kar nekaj povabil, a boste vse prezrli, zato ne stokajte, ko boste zvečer sami doma gledali televizijo. Pravi čas ukrepajte in se posvetite zanimivim dejavnostim. Koristilo bo tudi vašemu zdravju.