Oven

Niste zadovoljni s svojim zdravjem, saj imate nenehno težave. Pomagalo bi že samo več gibanja in svežega zraka, poleg tega pa bi veliko pripomogla tudi bolj zdrava prehrana. Vaše prehranjevalne navade so slabe, česar se zavedate, pa vendar ne čakajte na kaj hujšega, da jih boste spremenili.

Bik

Ponovno boste slabe volje. Namesto da bi se odpravili ven in se pridružili zabavi, na katero ste bili povabljeni, se boste zaprli v stanovanje in se izmikali družbi. Pomislite na težave, s katerimi se soočate. Nujno jih morate razrešiti. Zelo verjetno boste prišli do zaključka, da nobena od težav ni tako velika, da bi morali biti slabe volje.

Dvojčka

Zaradi delovne vneme ne ločujete več zasebnega in službenega. Delo nosite domov in s tem obremenjujete družino. Namesto, da bi preživeli kakovosten čas z družino, se boste danes tudi doma posvečali službenim dolžnostim. Za spremembo presenetite domače in delo pustite v službi. Kljub temu boste uspeli vse narediti do dogovorjenega roka, družina pa bo presrečna.

Rak

Spopadate se s finančnimi težavami, ki se v nasprotju s pričakovanji le poglabljajo in poglabljajo. Premislite o načinu življenja, ki ga živite in o tem, kaj bi lahko spremenili. Katere navade bi bili sposobni čim prej opustiti? Enostavno je čas, da se soočite s situacijo. Odrekanje bo del tega procesa, vendar se boste na spremembe hitro navadili.

Lev

Danes boste zelo leni, vendar boste morali to spremeniti in najti energijo za popoldanske aktivnosti s prijatelji. Kljub temu, da vam bo poležavanje pred televizorjem odgovarjalo, pustite prijateljem, da vas pregovorijo in spravijo ven v naravo. Zrak vam bo dobro del, prav tako tudi sproščujoč sprehod, ki vam bo povrnil notranjo energijo, ki ste jo izčrpali v delovnem tednu.

Devica

Dan boste začeli polni energije. To energijo izkoristite za športne dejavnosti v naravi, kar vam bo dalo energijo za naslednji teden. Imeli boste neprijetno izkušnjo s prijateljem iz preteklosti, ki vam bo s pogovorom pokvaril preostanek dneva. Poskusite se čim manj obremenjevati s težavami drugih in se posvetite sebi, kar vam bo zelo koristilo.

Tehtnica

Pričakujte obisk osebe, ki vam bo spremenila življenje. Sam obisk sicer ne bo nič posebnega in nič nenavadnega, vendar vas bo ta oseba postavila pred izbiro, ki bo močno zaznamovala vaše življenje. Kljub temu, da danes ne boste imeli dovolj energije za sprejemanje odločitev, bodo zvezde naklonjene temu, zato se le poglobite vase in v svoje želje

Škorpijon

Dan boste izkoristili za sklepanje poslovnih vezi. Dopoldan se boste posvečali službenim zadevam, popoldne pa boste preživeli v družinskem krogu, kjer boste izvedeli novico, ki vas bo spravila v dobro voljo. Vaše počutje bo na začetku nekoliko slabše, kasneje pa se bo izboljšalo. Z družino si oglejte komedijo in skupaj boste preživeli prijeten večer.

Strelec

Samske čaka svež veter v ljubezni, saj boste na poti iz dela nepričakovano naleteli na znanca, ki vaju veže poslovno sodelovanje. Izkoristite sproščen klepet za kaj več. Vezani ne veste, kako bi izrazili občutke. Partnerju preprosto povejte, kaj občutite, ko ste z njim. Zanj bo to sicer zelo naporno, pa vendar bosta večer preživela v objemu.

Kozorog

Danes boste preveliki idealisti, zato boste večkrat izgubili stik z realnostjo. Po eni strani vam bo to godilo, po drugi strani pa bo to predstavljalo težavo, saj ne boste zbrani. Danes se posvetite bolj prijetnim stvarem. Popoldan bo ugoden čas za reševanje zadev, za katere drugače nimate dovolj časa.

Vodnar

Imeli boste občutek, da vam stvari uhajajo iz rok. Vsakodnevnim aktivnostim ne boste kos, ker jih bo kar naenkrat preprosto preveč. Vzemite si čas in določite prioritete, ostale obveznosti in skrbi pa postavite na stranski tir. Razbremenite se in ne imejte slabe vesti, če vsaki možni stvari ne boste posvetili stoodstotne pozornosti.

Ribi

Danes si boste želeli le miru. Dan boste želeli preživeti v krogu bližnjih. Vaši načrti so bili obisk parka in ogled filma v kinu, vendar vam višja sila ne bo dopustila počivati, saj boste na obisk dobili prijatelje, s katerimi ste v preteklosti izgubili stik. Obiska se boste zelo razveselili, zato boste v hipu pozabili na utrujenost.