Oven

V delovnem okolju bo tudi danes vse gladko potekalo, prilagodljivost pa bo ključ do odkritja dobrih poslovnih priložnosti. V glavi boste že razmišljali tudi o drugem viru zaslužka, saj boste le tako lahko izboljšali finančno stanje. Pri tem si pomagajte z vezami z vseh strani. Da boste uravnovesili duhovno raven zavesti, se začnite ukvarjati z jogo in meditacijo.

Bik

Na delovnem mestu se boste danes dobro predstavili. To bo za vas nova izkušnja, saj niste vajeni pozornosti in izpostavljanja. Zapravljanje bo danes na vrhu seznama opravil, zato bo vaše finančno stanje utrpelo nekaj izgube. Storite nekaj za svoje zdravje in se začnite ukvarjati s kakšno športno dejavnostjo.

Dvojčka

Nekdo vas bo na vsak način skušal spraviti v nek posel, vendar boste že od samega začetka imeli pomisleke. Del vas se bo dobro zavedal, da situacija najbrž ni tako bleščeča. A ker še nič ne bo izgubljeno, čim prej prenehajte lagati sami sebi in se soočite z dejstvi.

Rak

Dan bo ravno idealen, da pričnete delati na tem, da boste opaženi. Nekdo vas bo že opazoval in vam namenil pozornost, a vi tega kar ne boste opazili. O vas se širijo samo dobre besede. Izkoristite dober ugled, nikar se ne obotavljajte in naredite korak naprej k ljubezni.

Lev

Do nekoga na delovnem mestu boste prezirljivi, zato si danes utegnete nakopati veliko zamer, ki vas bodo preganjale še preko celega dne. Danes poskusite čim bolj brzdati svoj jezik. Če boste storili tako, bo dan drugače prav prijeten. Večer pa le preživite v družbi najdražjih, ne bo vam žal.

Devica

Danes boste več pozornosti namenili vašemu videzu, na trenutke boste celo zelo obremenjeni z njim. Na vseh področjih skačete iz ene skrajnosti v drugo, kar nikakor ni dobro. Skušajte najti zlato sredino in ostanite zmerni. Sodelavci vas bodo danes spravili v slabo voljo. Ne pustite se jim.

Tehtnica

Danes lahko doživite nek preobrat, najbolj izpostavljeno pa bo zasebno oziroma čustveno področje. Ne bodite že vnaprej preveč negativni, saj ne veste, kaj vse ima življenje pripravljeno za vas. V službi pa utegnete kar nekaj energije izgubiti za pogajanja o izboljšanju plače.

Škorpijon

Previdni bodite, ko boste danes govorili z nekom v službi, saj vam bo po vsej verjetnosti lagal. Obrestovalo se vam bo. Četudi vam bodo ostali zatrjevali drugače, boste sami dobro vedeli, koliko je ura. Pohvalno je, da daste največ pozornosti svojim lastnim občutkom, ne pa, da naivno verjamete drugim.

Strelec

Na delovnem mestu se danes ne boste ravno pretegnili, zaradi česar se utegnete močno dolgočasiti. Kljub temu si boste lahko našli zaposlitev, če boste le želeli. Nikar ne sedite križem rok, ampak poskrbite za to, da vam bo delovnik minil čim hitreje. V zasebnosti pa ne bo sprememb.

Kozorog

Danes boste popolnoma nemotivirani za delo, saj boste nenehno razmišljali le o postelji in počitku. Vse obveznosti vam bodo odveč, kar bo sprožilo kar nekaj nezadovoljstva med sodelavci in pri nadrejenih. Če boste tudi v prihodnje pokazali tako malo zanimanja za delo, lahko izgubite pridobljeno mesto.

Vodnar

Danes se lahko kaj hitro pripeti, da boste izgubili rdečo nit dneva. Še posebej, če boste poslušali nekoga, ki si bo na vso moč želel vaše pozornosti, se lahko zgodi, da vas bo popolnoma zmedel. Ker vas bo delo v službi močno izčrpalo, boste v prostem času popolnoma brez volje.

Ribi

Pri delu boste danes nadvse uspešni, ne glede na to, da boste v roke prejeli povsem nove zadolžitve. Ker boste imeli ogromno pozitivne energije in motivacije za delo, jih boste z lahkoto opravili. Na romantičnem področju pa se danes lahko situacija malce zaplete. Naj vas ne prevzamejo čustva.