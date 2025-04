Dnevni horoskop: pred ribami je pester dan, škorpijoni sprejmite ponudbo

Oven

Danes boste hitri in učinkoviti. Pokazale se bodo tudi rahle spremembe na poslovnem in finančnem področju, seveda v pravo smer. Morda se boste prav zaradi tega spustili v nek tvegan posel, ki bi ga kasneje lahko obžalovali. Raje še malce počakajte in v miru prisluhnite svojemu notranjemu glasu.

Bik

Bolj odločno boste morali pokazati svoje sposobnosti in talente. Ves čas boste nervozni in prepirljivi, čeprav za to ne boste imeli posebnih razlogov. S tem si boste nakopali samo dodatne težave. Raje si oddahnite na kakšnem sprehodu. Odpravite se v naravo. Danes vam bo bolj prijala samota.

Dvojčka

Neko prijateljstvo ali poslovno sodelovanje bi se lahko končalo neugodno. Prav gotovo bo pri tem botroval tudi denar. Odločite se raje za nekaj bolj preprostega in lažje uresničljivega. Čim več se pogovarjajte tudi z drugimi ljudmi in navezujte nove stike. Bodite ustvarjalni in ves čas na preži za novimi idejami.

Rak

Nekdo vam bo skušal določiti pravila igre, vendar jih vi ne boste pripravljeni sprejeti. Najverjetneje boste imeli opravka z neko osebo, ki je sicer dobrega srca, vendar pa v njej prevladujejo stara in toga načela. V prepir z njo se nima smisla spuščati, zato ostanite potrpežljivi.

Lev

Praznovali boste neko zmago, vendar pa ta zmaga utegne biti precej jalova. Če ste si prednost izborili z lažmi in spletkarjenjem, verjemite, da ne boste prav dolgo slavili. Prej ali slej resnica vedno pride na dan in tudi v tem primeru bo tako. Partnerju namenite nekaj več pozornosti.

Devica

Končno vam bo uspelo dokončati zadevo, s katero ste se ukvarjali v preteklem času. Izid situacije bo ugoden in lahko si boste za vselej oddahnili. Če se vam bo v zasebnosti zdelo, da ste se znašli v položaju, ki ni vreden truda, je najverjetneje res tako, zato dobro premislite, kako boste ukrepali.

Tehtnica

Čeprav ste se včeraj nekaj trdno odločili, boste že danes popolnoma spremenili svoje mnenje. Ni dobro, da ste tako neodločni, še posebej, če ste nekomu dali obljubo. Skušajte stati za svojimi odločitvami, v kolikor pa se vam zdi, da vaša čustva in razum niso usklajeni, pa pustite, da preteče nekaj časa.

Škorpijon

Sprejmite ponudbo, ki ste jo prejeli, saj je morda enkratna. Vprašanje, če se vam bo kdaj še ponudila takšna priložnost, zato je nikar ne zamudite. Na zasebnem področju se boste morali danes soočiti z nekom, ki nenehno nekaj želi od vas. Čas je, da odpreta karte in sta iskrena drug do drugega.

Strelec

Še posebej na čustvenem področju bo dan od vas zahteval ogromno potrpežljivosti, če ne želite zanetiti brezpredmetnih prepirov. Vaša objektivna presoja bo močno otežena, zaradi česar utegnete sprejeti tudi kakšno napačno odločitev. Raje si vzemite še kakšen dan za premislek.

Kozorog

Danes bodo vaše misli žive, ideje pa plodne, zato izkoristite ta dan. Če se vam porodi nova ideja, ki bi jo lahko uporabili na poslovnem področju, jo le zapišite, saj jo lahko že jutri predstavite sodelavcem. Verjemite vase ter v lastne sposobnosti in hitro boste spoznali prednosti pozitivnega pristopa.

Vodnar

Na splošno bo danes vse v znamenju ljubezni. Spoznali boste novo osebo ali pa poglobili že obstoječi odnos. V vsakem primeru boste več kot presrečni. Zelo verjetno je tudi, da boste začeli z neko novo dejavnostjo, ki ste jo že dolgo želeli uresničiti, pa še ni bilo primernega časa za to.

Ribi

Pred vami je pester dan. V prvi polovici dneva boste imeli še veliko dela, popoldne pa le poskrbite za pravšnjo mero sprostitve. Še posebej samski se danes ne zapirajte med štiri stene, ampak se zvečer odpravite med ljudi. Z malo sreče boste spoznali nekoga, ki bo prebudil tudi srce.