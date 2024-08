Oven

Pred vami je odličen dan. Naraščajočo energijo v sebi čutite že nekaj dni, kar vam bo izjemno pomagalo na vseh področjih, še najbolj pa na poslovnem. Nove ideje, ki se vam bodo utrnile, tudi izpeljite. Ne čakajte, ker bo zagon minil. Čas bo pravi za akcijo in videli boste, da boste na tem področju izredno produktivni.

Bik

Ves dan bo v ospredju komunikacija, s pomočjo katere boste uspeli doseči to, za kar si prizadevate. Pomembno bo tudi sodelovanje z ljudmi, ki vam bodo v veliko pomoč. Prepustite del svojih obveznosti drugim. Zaupajte in se držite ustaljenih poti, saj trenutno ni pravi čas, da bi se spuščali v novosti.

Dvojčka

Dan bo kot naročen za pogovore, ki jih prelagate že nekaj časa. Odločite se za jasno razpravo, končno se pogovorite o pomembnih stvareh. Popoldan pa preživite v družbi tistih, ki vas znajo spraviti v dobro voljo in pozabite na slabe stvari. Zvečer boste kljub vsemu mirno zaspali.

Rak

Pazite, da danes ne boste zaupali napačnim ljudem, saj bi lahko izgubili nekaj denarja. Premislite, preden se boste za kaj odločili in ne nasedajte lepim obljubam o majhnem vložku in velikem zaslužku. Lahko bi se že naučili, da so to prazne obljube. Vzemite si torej čas za razmislek.

Lev

Družinski člani bodo zahtevali vaš čas in delili svoja čustva z vami. Bistvenega pomena pa bo, da boste vi razkrili svoje skrivnosti osebi, ki ji zaupate. Popoldne boste preživeli v družbi ljudi, ki vam veliko pomenijo. Tudi zvečer boste ravno zaradi tega mirno zaspali. Pred vami je uspešen dan.

Devica

Dobili boste pohvalo osebe, katere mnenje vam pomeni največ. Zdelo se vam bo, kot da vas ta oseba gleda z drugimi očmi. Nekomu pa boste tudi pripravljeni pomagati in se boste tako izkazali kot odličen pomočnik. Zelo boste odprti in dovzetni za vplive iz okolja, tako pozitivne kot na žalost tudi negativne.

Tehtnica

Pričakujte močan udarec energije, ki bo s seboj prinesla možnost za nov začetek. Vse se bo začelo že, ko boste vstali. Počutje bo krasno, tudi če se vam bo jutro zdelo bolj temačno. Pri tem pa vam bo pomagal vaš prijatelj, ki vas bo prav prijetno presenetil. Premislite, kako se mu boste zahvalili.

Škorpijon

Izkoristite dan za uresničevanje želja in zastavljenih ciljev. Premislite, po čem v življenju hrepenite, lažje vam bo. Danes bo večji poudarek na odnosih v službi. Poskušajte se malce pomiriti. Če boste nadaljevali s takšnim tempom, vas drugi ne bodo dohitevali. Kasneje pa bi vam lahko bilo zaradi tega žal.

Strelec

Pred vami je miren in prijeten dan. Da bi bil bolj pester, boste morali za to tudi sami kaj narediti. Privoščite si kakšno masažo ali pa drugačno razvajanje. Kasneje pa lahko pokličete svoje prijatelje in se z njimi odpravite na sprehod. Dan se bo zaključil veliko bolj pestro, kot pa se bo začel.

Kozorog

Danes boste nagnjeni k dramatiziranju, zato z drugimi ne boste našli skupnega jezika. To vam bodo iskreno povedali, vendar pa se boste zaradi tega kar malce razjezili. Zvečer, ko se boste že pomirili, pa boste videli, da ste res pretiravali. Poskrbite, da se boste še pravi čas opravičili.

Vodnar

Danes boste polni optimizma, saj boste nepričakovano srečali stare prijatelje, s katerimi se boste kot že nekoč spet dobro ujeli. Poskrbite, da vam bodo ta srečanja prišla v navado, da ne bodo zgolj naključna. Stari prijatelji pa bodo v vaš spomin lahko priklicali celo staro ljubezen.

Ribi

Ugotovili boste, da ste preveč navezani na stare načine vedenja in stare vzorce, s katerimi se vedno znova na enak način lotevate reševanja težav. Če se boste vedno zanašali na stare vzorce, potem res ne morete pričakovati drugačnih rezultatov. Vse to pa ovira vaš osebni napredek in povzroča občutek napetosti.