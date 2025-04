Oven

Dobro se pripravite, saj boste morali podpisati dogovor, ki vam ne bo čisto všeč. Vse skupaj pa se bo povrhu vsega uresničevalo še zelo počasi. Pazite, da ne boste preveč lahkomiselni. Nasprotni strani dajte vedeti, da s to idejo niste preveč zadovoljni. Zavedajo se, da nimate druge izbire.

Bik

Nekdo vas bo razočaral, vi pa se boste s tem hitro sprijaznili, saj ste skoraj pričakovali tak razplet. Bolj boste morali paziti na svoja dihala in srce, vendar bo slabše počutje verjetno še najbolj povezano z vašimi čustvi. Sedaj je res čas, da se odločite narediti naslednji korak na tem področju.

Dvojčka

Danes bo imela velik vpliv na vaše počutje oseba, ki ste ji slepo zaupali, a vam bo zadala usodni udarec. Spoznali boste njen "pokvarjeni obraz", toda vi ji ne boste ostali dolžni. S primerno potezo ji boste vrnili milo za drago. Zaradi tega se boste počutili odlično in začutili boste notranji mir.

Rak

Zaradi nekaterih okoliščin boste danes zelo nesrečni, popoldan pa pričakujte še izčrpanost. Na srečo boste ugotovili, da ste tudi sami pravi čarovnik, ki zmore poskrbeti za pravo ravnovesje. Pravega poguma pa danes še ne boste začutili. Nič za to, vsaka stvar potrebuje svoj čas, da dozori.

Lev

Veliko vlogo bo danes v vašem življenju igrala ljubezen. Nesebično si boste zaželeli trenutkov v dvoje ali pa se boste zbližali z nekom v krogu družine. Neko dejstvo iz preteklosti se vas bo danes zelo dotaknilo. Verjetno si boste zaželeli, da se o tem ne bi več govorilo. Želeli boste pozabiti!

Devica

Največ časa boste danes posvetili sebi, zamisli pa boste kasneje koristno uporabili pri delu. Na delovnem mestu bo danes lahko prišlo do nekega prepira zaradi finančnih zadev. Nikakor ne boste priznali svojega dela krivde. Razmere se prav zaradi tega tudi do večera še ne bodo umirile.

Tehtnica

Danes boste zelo dobre volje in vsako delo boste opravili z igrivostjo in optimizmom. S samim zaslužkom se ne boste kaj preveč obremenjevali. Zaradi vašega pozitivnega zagona boste začeli razvijati tudi nekatere talente, na katere ste pozabili. Tudi zvečer se boste počutili čudovito in sproščeno.

Škorpijon

Pričakujte dogovor o nekem novem finančnem prilivu. Dokazali boste, da vam lahko zaupajo neko odgovornejše delo, ker imate dovolj izkušenj in zrelosti. Na poslovnem in tudi na materialnem področju se bo stanje popolnoma uredilo. Tako dobre volje, kot boste danes, že dolgo niste bili.

Strelec

Le s težavo se boste vživeli v delovno okolje. Vse stike boste ohranjali zgolj zaradi nekega zunanjega vpliva. Želeli se boste umaknili iz tega začaranega kroga. Deležni boste tudi nekih dobrin, ki bodo okrepile vaše zdravje in izboljšale počutje. Še najbolj pozorni pa bodite na noge, še posebej, če se odpravljate na daljšo pot.

Kozorog

Danes boste veliko bolj odločni, ko se boste podali na neko novo področje. Kljub temu pa pričakujte veliko pritiskov in skrbi. Odnos z osebo nasprotnega spola se bo izkazal za zelo težavnega. Morda se bodo vajini skupni načrti sesuli v prah. Nekoliko bolj vam bo zaradi tega prijal mir.

Vodnar

Največ energije boste namenili novemu znanju, ki vam bo koristilo pri vsakdanjem življenju. Bili boste zdravi in umirjeni. Nekaj vas bo vodilo v višave, morda celo v gore ali pa zgolj k novim optimističnim ciljem. Morda se boste znašli tudi v neprijetni zagati, nato pa si boste v samoti celili rane.

Ribi

Materialno stanje se bo danes malce izboljšalo, saj boste imeli več sreče in tudi vaše počutje bo boljše. Pričakujte, da boste na poslovnem področju veliko uspešnejši, vendar se bodo pojavili določeni zastoji na zasebnem področju. Pokažite, da ste sposobni in da se lahko spoprimete z vsako težavo.