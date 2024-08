Oven

Na poslovnem področju boste pogumno tipali za novimi posli, ki bi vas dvignili v nebo. Če boste vztrajni, boste zagotovo kaj našli. Pomoč lahko pričakujete s strani starejše osebe, ki vam bo ponudila nekaj novega. Sprejmite izziv in dokažite, da lahko obvladate tudi stvari, ki vam niso ravno domače.

Bik

Danes boste izpostavljeni fizičnim ali psihičnim obremenitvam in problemom. Morda boste razočarani nad neko osebo ali dogodkom. Ponudila se vam bo priložnost, katere razvoj bo popolnoma odvisen od vas samih. Zvečer se boste spet bolje počutili, vaša ustvarjalna žilica bo povrnila potrebno ravnovesje.

Dvojčka

Zaradi neke osebe, ki vas bo zelo obremenjevala, boste malce pod pritiskom. Ne držite jezika za zobmi. Če načrtujete kaj novega, morate biti zelo previdni. Poslušajte svoje notranje občutke, da boste videli stvari brez utvar tudi v prihodnje. Obeta se vam novo sodelovanje.

Rak

Danes boste zelo borbeni in tekmovalni, še bolj kot običajno. Dan se bo odvijal z veliko naglico, saj boste vse želeli postoriti v rekordno kratkem času. Morda vam to ne bo uspelo, a boste vse naredili do roka, ki ste si ga zastavili pred časom. Ne hitite le zato, da bi drugim dokazali, da zmorete. Bodite raje natančni!

Lev

Začutili boste nov življenjski zagon na delovnem področju. Mogoče se boste veliko bolj kot običajno zavedali prednosti, ki jo imate. Delo vas ne bo več tako obremenjevalo in z denarjem boste razpolagali bolj spretno. Ne pustite se motiti pri svojih namerah in bodite jasni ter odločni.

Devica

Pripravite se na spremembe. Zamenjajte domače obveznosti za spoznavanje ljudi in druženje, malce se sprostite. Dan bo za vas sicer precej nemiren. Vse bo odvisno od vas samih in od vašega razmišljanja, potrudite se. Neka situacija v družinskem okolju bo deležna sprememb.

Tehtnica

Nekim zadevam boste skušali priti do dna, da bi našli bistvo težav. Želeli boste odkriti neko za vas pomembno skrivnost. Vsega se boste lotevali z močno voljo. Zvečer pa boste uživali s prijatelji, ki se ne bodo mogli načuditi vaši simpatičnosti in pozitivnemu razmišljanju. Pohvalno!

Škorpijon

Zelo boste nemirni. Obkrožali vas bodo ljudje, ki bodo znali biti na trenutke pošteno nadležni. Celo vstali boste z levo nogo, se že navsezgodaj sprli s prijateljem in to popolnoma brez razloga! Čeprav boste imeli občutek, da vas drugi ne razumejo, da imajo neke skrite namene, temu ne bo tako.

Strelec

Ohranite trezno glavo. Nikar ne razmišljajte preveč, ampak se hitro odpravite v naravo ali celo na kratek oddih. To vam bo najbolj koristilo in pomagalo. Bodite mirni in poskusite zunanji ter notranji svet obdržati v ravnovesju. Z ničemer ne pretiravajte.

Kozorog

Večino dneva boste sanjavi, s čimer si boste lahko nakopali težave. V neki zadevi pa boste od sodelavca zahtevali toliko natančnosti, da boste pri tem presegli vse meje. Ob koncu dneva boste ugotovili, da škodujete predvsem sami sebi. Radi pretiravate, a tokrat res pazite, da ne boste prestopili kritične meje.

Vodnar

Danes boste imeli bolj malo vpliva na dogajanje okoli sebe. Vse bo potekalo po nekem načrtu in na to ne boste mogli vplivati. Dan bo primeren tudi za razčiščevanje medsebojnih odnosov in odpravljanje blokad. Dan bo lahko precej težak in naporen, zato se izogibajte konfliktnim situacijam.

Ribi

Kljub zaskrbljenosti boste z nekom v službi zmogli najti skupni jezik. Potem pa boste morali biti izredno zbrani, da ne boste ponovili napake, saj bi lahko imela neprijetne posledice. Premislite, s čim ste si sploh zaslužili še eno priložnost. V takšnih primerih gre bolj za izjemo kot pravilo. Odleglo vam bo.