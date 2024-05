Oven

Realnost ni takšna, kot so vam rekli, zato stvari vzemite v svoje roke in sami presodite situacijo. Podrobno analizirajte vse dejavnike, da boste lahko ustvarili kar se da resnično sliko o dogajanju. Pri svojih željah pa bodite zmerni, saj trenutno čas ne bo pravi za njihovo uresničevanje.

Bik

Današnji dan bo nadvse ugoden za resno in zbrano umsko delo, zato se posvetite učenju ali drugemu izobraževanju. Primeren bo tudi za dolgoročno načrtovanje in organizacijo. Če sami ne boste zmogli, vključite še svojega partnerja, ki vam bo z veseljem pomagal.

Dvojčka

Ljubezen vam nikakor ne da miru. Metuljčki bodo tudi danes prisotni v trebuhu cel dan, vi pa še kar ne boste vedeli, kako bi se približali ljubljeni osebi. Vezani boste utrdili odnos s partnerjem, v katerem je v zadnjem času prišlo do kar nekaj trenj. Priznajte svoj del krivde.

Rak

Danes boste pošteno utrujeni od preteklega obdobja, saj ste bili deležni nadvse burnega dogajanja. Kljub temu pa bodo od vas zahtevali zbranost, zato jih nikar ne razočarajte. Če bo potrebno, spijte kakšno kavo več. Zvečer se bosta s partnerjem lotila pomembne teme.

Lev

Novega izziva se boste začeli s polnim zagonom. V preteklem obdobju ste si nabrali ogromno koristnih izkušenj, ki jih boste znali pametno izkoristiti. V družbi bodo določeni odnosi precej napeti, zato se kar izmuznite, če se boste lahko. Te težave niso vaša skrb, zato ne izgubljajte časa z njimi.

Devica

Omejili ste svoje finančne izdatke, kar je nadvse pohvalno, saj ste nevarno polzeli proti robu. Skrbi bodo odšle, saj boste odslej z denarjem delali mnogo bolj premišljeno. Danes bo precej vaše pozornosti zahtevalo partnersko področje. Nastale bodo težave, ki jih čim prej odpravite. Le v tem primeru ne bo hujših posledic.

Tehtnica

Danes boste popolnoma razneženi. Partner bo sprva nad tem navdušen, proti večeru pa vas zna obtožiti brezdelja in nekoristnega sanjarjenja. Za vse boste imeli dovolj časa, zato danes počnite, kar boste želeli. Naj vas nihče ne spelje na drugo pot. Vse pa naj bo v mejah normale.

Škorpijon

Na ljubezenskem področju ne bo vse potekalo po načrtih. Še kar ne razumete, da je ljubezen svobodna in se ne pusti nadzorovati. Prav tako ne morete nadzorovati čustev vašega partnerja. Pustite ga in sam se vam bo odprl. Svojo naklonjenost vam bo pokazal na svoj način. Saj veste, da se tudi on trudi po svojih najboljših močeh.

Strelec

Dan bo kot naročen za pogovore, ki jih že nekaj časa prelagate. Odločite se za jasno razpravo, končno se pogovorite o pomembnih stvareh. Popoldne pa preživite v družbi tistih, ki vas znajo spraviti v dobro voljo, in pozabite na slabe stvari. Zvečer boste kljub vsemu mirno zaspali.

Kozorog

Nadaljuje se izjemno dobro obdobje. Unovčiti znate vse, kar delate. Morda boste dobili večji denarni znesek, kar pa bo samo začetek nekaterih pravih, pozitivnih stvari, ki se vam bodo dogajale v tem obdobju. Morda boste dobili ponudbo za delo v novem podjetju ali na boljšem delovnem mestu.

Vodnar

Pred vami je dan užitkov, zabave, strasti in zabavnih trenutkov. Nagnjeni boste k eksperimentiranju, zato se boste odločili spremeniti pričesko ali slog oblačenja, čeprav prisegate že leta. V svoji koži se boste počutili odlično, kar bo v vaše življenje pritegnilo zanimive priložnosti.

Ribi

Težko se boste osredotočili na delo, a najbolje bo, če kar zavihate rokave. Koncentracija bo nizka, še posebno zaradi sveže zaljubljenosti, a ko se boste lotili dela, boste videli, da vam bo šlo hitro od rok. To obdobje izkoristite in se čim bolje pripravite na veliko več obveznosti v prihodnje.