Oven

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli spustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Bik

Obeta se vam potovanje z letalom. Najverjetneje boste načrtovali turnejo po oddaljenih državah ali tujih deželah. Lahko boste šli s prijatelji ali s skupino, kateri ste se pravkar pridružili. Nenavadni novi interesi bodo ujeli vašo pozornost, kar vas bo vabilo k nadaljnjemu študiju. Morda se boste vpisali v delavnico. Veselite se širitve vašega obzorja.

Dvojčka

Neobičajne izkušnje bodo lahko povzročile zanimanje za znanost in okultne prakse, kot je čarovnija. To bo idealen čas, da pričnete s podobnim projektom ali s formalnim študijem astrologije. Obeta se vam tudi srečni denarni preporod. Lahko bo šlo za darilo ali poplačano posojilo. Prva želja bo, da bi ga hitro zapravili. Pazite!

Rak

Težave doma ali v soseski vas bodo vodile k nenadni odločitvi za selitev, kar bo povečalo vašo aktivnost. Ne boste čisto prepričani, kam boste šli. Organizacija in disciplina bosta pomembni. V pomoč vam bo, če boste naredili spisek stvari, ki jih morate narediti. Ne bodite panični. Vse se bo obrnilo in to bo na koncu najboljša stvar.

Lev

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnosti vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Vaša varnost bo preživela te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.

Devica

Danes se boste zaljubili na prvi pogled. Spoznali boste neko novo osebo in takoj vas bo privlačila. Kakorkoli se bo obrnilo, v nekaj trajajočega ali ne, to osebo si boste zapomnili za dolgo časa. Imeli boste tudi nenaden interes, da bi se umetniško izrazili in želeli se boste učiti video obdelave in računalniške grafike.

Tehtnica

V vaš dom bodo prišla čudesa tehnologije. Kupili boste nekaj nove opreme, morda računalnik ali telefon. Morda boste obiskali kakšen zabaviščni center. Karkoli že bo, pričakujte veliko aktivnosti, saj bodo prijatelji prišli na ogled vaših novih igrač. Družinski člani pa se jih bodo učili uporabljati. Bilo bo razburljivo za vse.

Škorpijon

Dobili boste dragoceno in zanimivo novico, preko moderne tehnologije. Odkrili boste tudi novo informacijo, ki vam bo obudila razburljiv interes, mogoče bo povezan z znanostjo, okultnim ali metafizičnim. Lahko boste odkrili tudi, da ste nadarjeni za astrologijo. Tudi skupinske aktivnosti bodo za vas privlačne, še posebej tiste, povezane s humanitarnostjo.

Strelec

Vaše finančno področje se bo znašlo v novi dimenziji. Odločili se boste za novo tehnologijo, ki vam bo pomagala povečati vaše bančno stanje. Morda boste investirali na internetu ali pa boste poskusili nove načine evidentiranja. Karkoli boste poskusili, bo dobro za vašo finančno prihodnost. Pričakujte srečen preboj.

Kozorog

Nepričakovani dogodki bodo vaše življenje obrnili na glavo. Vključene bodo lahko tudi finance. Prišli bodo novi ljudje, ki bodo odprli vrata, kar bo sčasoma vodilo v novo življenje. Lahko se boste celo na prvi pogled zaljubili. Ni enostavno predvideti tako čudnega dneva, kot bo današnji. Zavedajte se, da ko boste odšli v posteljo, ne boste več ista oseba.

Vodnar

Danes boste očarani nad filmi, glasbo in videi. Odkrili boste nov interes, in sicer vas bo začela zanimati video produkcija ali pa zvočni inženiring. Odločili se boste prebrati nekaj stvari o tem področju. Ko boste prepričani, da bi se radi učili o tem, tudi začnite, saj boste neznansko uživali.

Ribi

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.