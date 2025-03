Oven

Pazite na svoje zdravje. Že ko se boste zbudili, boste čutili, kako šibki ste. Primanjkuje vam spanca. Morda se vas loteva tudi utrujenost. Lahko celo, da se vas nevede loteva virusno obolenje, zato pazite na to, da si boste danes zagotovili dovolj počitka. Pri delu vam bodo danes okoliščine bolj naklonjene. Po opravljenem delu si privoščite malce lenarjenja.

Bik

Zvečer lahko pričakujete ogromno druženja. Kljub temu, da bo dan naporen, bo večer lepši. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično in nadoknaditi boste želeli vse za nazaj. Dialog in komunikacija vam ne bosta tuja. V dopoldnevu boste prisluhnili osebi, ki vam je blizu. Ponudili ji boste svojo pomoč.

Dvojčka

Ne sprejemajte pomembnih odločitev z ranjenim ponosom. Nasprotna stran bo dobro igrala in se sprenevedala. Jezilo vas bo njegovo podcenjevanje vaše inteligence, zato boste razmišljali tudi o maščevanju. Samski, všeč vam bo zelo čustvena, malce ranjena oseba. Pazite, da bo vaš način zapeljevanja čim bolj nežen.

Rak

Danes boste pripravljeni končati odnose, ki ne izpolnjujejo vaših čustvenih kriterijev ali pa vas prekomerno utrujajo in izčrpavajo. Dovolj boste imeli zakulisnih iger in neiskrenosti. Skrivnosti boste želeli spraviti na površje, vrniti izgubljeno gotovost in bolj jasno spoznati, kaj drugi želijo od vas in ali jim to lahko nudite.

Lev

Čas bo idealen za osebna in prijateljska razmerja. Odprto in pošteno boste delili čustva, interese in skrbi z drugimi. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Sedaj bo čas za komunikacijo in delitev vaših načrtov in sanj. Ob vsem skupaj pa boste spoznali tudi prav posebno osebo.

Devica

V vaš dom bodo prišla čudesa tehnologije. Kupili boste nekaj nove opreme, morda računalnik ali telefon. Morda boste obiskali kakšen zabaviščni center. Karkoli že bo, pričakujte veliko aktivnosti, saj bodo prijatelji prišli na ogled vaših novih igrač. Družinski člani pa se jih bodo učili uporabljati. Razburljivo bo za vse.

Tehtnica

Če ste samski, lahko danes najdete nekoga, s komer bi preživeli skupaj nekaj časa. Dan bo idealen za nepričakovana srečanja. Lahko boste srečali nekoga, ki ga poznate že nekaj časa ali pa boste naleteli na tujca, ki vas bo vznemiril. Vzemite si čas, pozdravite, bodite prijateljski in sprejmite izziv, lahko se vam bo obrestovalo z dolgoročno romanco.

Škorpijon

Želeli se boste skriti v vaše zavetišče. Želeli se boste skriti v zaščiteno okolje in ta instinkt bo v ospredju – začasno, čeprav vas bo ljubezen hotela najti. Vezani boste čutili, da imate veliko za povedati neki osebi. Zastavili ji boste nekaj vprašanj – kar pa bo lahko odstranilo določene dvome. Malo raziskujte.

Strelec

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi, ki bo okrepil vaše zdravje in vas pripravil na muhasto vreme.

Kozorog

Pri telesnih aktivnostih bodite danes še posebej pozorni, da ne bi prišlo do raznih poškodb ali ureznin. Pazite tudi pri vožnji, prilagodite hitrost na cesti in bodite še dodatno pozorni v naseljih in v bližini otrok. Avto prej preglejte, da se vam ne bo kaj na poti pokvarilo, saj bi si ustvarili samo dodatne stroške.

Vodnar

Vreme vas bo dokaj utrudilo, zato boste začeli razmišljati o tem, da bi preostanek dneva enostavno prespali. Utrujenost vas sicer daje že dalj časa in imate občutek, kot da se nikakor ne morete naspati. Izkoristite dan za to, da si boste povrnili malo moči. Naspite se in se tako spočijte.

Ribi

Odnosi v družini bodo odlični, z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij ali sprehajanju po idiličnih vaških potkah ter gozdičkih.