Oven

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Bik

Danes boste vznemirjeni, kar bo posledica nekega pogovora in skritih signalov. Pustite čustvom, naj zaplavajo in vas zapeljejo brez večjega napora. Ne načrtujte, kako se boste odzivali, recite tisto, kar vam bo padlo na pamet. To bo še najbolj iskreno, zato ne mislite preveč o svojih dejanjih, enostavno naredite to.

Dvojčka

V današnji dan ste se zbudili osveženi in prenovljeni. Imate občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. In najverjetneje tudi boste, samo zavzeti se boste morali za tisto stvari, ki jo boste želeli narediti. Pazite, da se ne boste preveč naslajali. Če imate občutek, da ste nepremagljivi, to še ne pomeni, da ste res.

Rak

Lahko da se boste odločali med dvema osebama, kar vas bo dodobra izmozgalo. Šli ste že predaleč, zato se čim prej oddaljite od vseh vpletenih, saj se iz tega ne more razviti nič več dobrega. Neko srce je že bilo prizadeto in ne dovolite, da bi bilo žrtev še več. Predvsem pa bi se lahko med njimi znašli tudi sami.

Lev

Čas bo idealen za druženje. Želeli boste biti opaženi, potrudite se. Izpostavite svoje sposobnosti in pokažite talente. Danes boste cenjeni in dobili boste pozitiven odziv ter morda priložnost ali osebni kontakt, ki vam bo prinesel veliko dobrega. Izkoristite vsako priložnost, ki se vam bo ponudila.

Devica

Poskusite danes najti več spodbudnih in lepih besed, nasmehnite se in podarite komu kompliment. Dobro bi bilo, da bi se malo sprostili. Privoščite si nekaj novega, saj se zadnje čase gibljete po enih in istih starih vzorcih! Ne dovolite si, da bi vas nesoglasja na čustvenem področju spravila v slabo voljo.

Tehtnica

Danes se boste počutili, kot da v zadnjem času niste ničesar dosegli. Vsekakor morate ponovno pregledati vaše cilje. Znebite se starih, ki vašemu načinu življenja ne ugajajo več in ustvarite nekaj novih. Zapomnite pa si, če ne boste imeli nikakršnega cilja, potem ne boste mogli zgrešiti. Ravnajte po svojem občutku.

Škorpijon

Dovzetni boste za lepoto in želeli boste biti obkroženi s harmonijo in dobroto. Še posebno danes boste nadvse nežni in sočutni do drugih, želeli boste ugajati vsem ali pa jim boste želeli na nek način pomagati. Nekaj nesebične velikodušnosti in truda za nekoga, ki bo potreboval pomoč, vas bo osrečilo.

Strelec

Danes si privoščite počitek. Presenetili boste sami sebe, saj niste vedeli, da ste lahko mojstri lenarjenja. Naberite si nove zaloge energije, saj bo že jutrišnji dan zelo naporen. V ospredje bo stopil razum, kar vas bo lahko tudi zelo utrudilo. Naj bo ta dan poln prijetnih trenutkov. Še vedno pa pazite tudi na finance.

Kozorog

Postali boste veliko bolj aktivni in vaš prosti čas boste delili z vašim ljubimcem ali intimnim prijateljem. Postanite bolj odprti in se poskusite predstaviti svetu. Prosto izražajte vaša čustva. Vaši občutki, čustvene potrebe in želje bodo v ospredju. Hrepeneli boste po bližini in pripadnosti.

Vodnar

Na čustvenem področju se bodo pojavili dvomi, kar vam utegne ukrasti dobro voljo, ki vas je spremljala v preteklih dneh. Obstaja velika verjetnost, da kar naenkrat ne boste več vedeli, česa si želite, še posebej vezani, ki vas bo preganjala stara ljubezen. Ne zatiskajte si oči pred stvarnostjo.

Ribi

Današnji dan bo lahko bil kot vožnja z vlakom smrti, z norimi čustvenimi padci in vzponi. Pozitivna energija bo prihajala in odhajala. Ne bodite preveč težavni, saj bi tako lahko spregledali priložnosti, ki se vam bodo ponujale. Lahko bi zgrešili romanco s prav posebno osebo.