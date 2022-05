Zmagovalci Evrovizije: Vračamo se v vojno

"Prepričani smo, da bo naslednja Evrovizija v Ukrajini, ki bo takrat mirna in srečna država," so sporočili člani ukrajinske zasedbe Kaluš Orkestra, ki je s skladbo Stefania odnesla letošnjo evrovizijsko zmago.

S Kaluš Orkestra se je strinjal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je prek družbenih omrežij sporočil, da bo Ukrajina gostila Evrovizijo, in to v mestu Mariupol, ki bo po njegovih besedah takrat "mirno, svobodno in obnovljeno mesto".

Ukrajinska zasedba se je že v nedeljo podala na pot nazaj v Ukrajino. "Najprej z letalom, nato s kombijem," je na novinarski konferenci po zmagi povedal frontman skupine Oleh Psiuk, ki je prav v nedeljo dopolnil 28 let.

Oleh Psiuk z zmagovalnim steklenim mikrofonom v roki Foto: Reuters

"Praznoval bom pozneje, 17. maja, in to bom storil v objemu svoje matere Stefanie, ki ji je zmagovalna pesem posvečena," je dejal Psiuk in dodal, da mu je mama po zmagi poslala sporočilo, da je srečna in ponosna nanj.

"Vse ukrajinske matere so vesele naše zmage, ker je Stefania postala pesem vseh njih," je poudaril, "posvečena je brezpogojni materinski ljubezni, govori o pogumu in moči ukrajinskega duha ter kulture, ki ju ogroža ruska agresija. Do zdaj je že presegla svoje prvotno sporočilo in postala pesem o domovini."

Foto: Reuters

Psiuk je še povedal, da so za pot na Evrovizijo dobili posebno dovoljenje za izhod iz države, kar sicer moškim med 18. in 60. letom starosti ni dovoljeno.

"Za razliko od preostalih delegacij smo mi začeli skupaj vaditi šele v Italiji. In ni bilo lahko, ker smo se vsako jutro, ko smo se zbudili, spraševali, ali so naši doma še živi in zdravi," je dejal pevec, ki ni imel zadržkov niti ob novinarskem vprašanju, ali so po njihovem mnenju zmagali zaradi pesmi ali jim je pomagalo sočutje občinstva in žirij zaradi ruskega napada na Ukrajino.

Foto: Reuters

"Ta pesem je bila še pred vojno na mnogo lestvicah, zdaj pa je na vseh," je izjavil, "hvaležen sem vsem, ki so glasovali za nas, ta zmaga je pomembna za Ukrajino, še posebej letos, ko je naša država ranjena. Hvala, da ste s poslušanjem in glasovanjem za našo pesem podprli ukrajinsko kulturo."

Psiuka so vprašali še, kaj so načrti skupine po zmagi na Evroviziji, in odvrnil je: "Ne vem. Nimamo načrtov in ne vemo, kaj bo, ko se vrnemo domov. Pri nas je vojna. Vojna, ne vojni film."