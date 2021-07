Zaokrožila je lažna vest o smrti Marka Breclja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poročajo Primorske novice, bo Brecelj jutri nastopil v Kulturnem domu Hrpelje, kjer bo gostil umetniški par iz vojvodinskega mesta Vršac, snemalko, montažerko in režiserko Zlato Vojnić Kortmiš - Milošev in striparja Danila Milošev - Wostoka.

Brecelj se je rodil leta 1951 v Sarajevu. Leta 1974 je objavil samostojni album Coctail v sodelovanju z aranžerjem Bojanom Adamičem, ki ga mnogi še danes štejejo za enega najboljših kantavtorskih albumov. Na njem je prispeval pesmi, kot so Alojz valček, Črni Peter, Škandal v Rdečem baru, Požar ter Duša in jaz.

Leta 1975 ustanovil skupino Buldožer

Zatem je ustanovil rock skupino Buldožer, ki je s prvencem Pljuni istini u oči leta 1975 ustvarila enega najbolj opaznih albumov v takratni Jugoslaviji. V njej je deloval kot pisec večine besedil in pevec ter se uveljavil kot eden vidnejših frontmanov jugoslovanskega rocka 70. let prejšnjega stoletja.

Sledilo je sodelovanje z različnimi umetniki in glasbenimi skupinami, med drugim s pesnikom Ivanom Volaričem - Feom. V začetku 90. let je prevzel vodenje Mladinskega kulturnega, socialnega in multimedijskega centra v Kopru ter ustanovil Društvo prijateljev zmernega napredka.