Za božič v Slovensko filharmonijo

Oglasno sporočilo

Na sporedu bodo tri čudovite božične kantate Johanna Sebastiana Bacha, ki so nastale v prvih treh letih skladateljevega delovanja v Leipzigu. Z združitvijo intelektualne globine in umetniške jasnosti predstavljajo odsev skladateljevega genija in prav gotovo tudi enega od vrhuncev zvrsti.

Skladatelj Johann Sebastian Bach Foto: Slovenska filharmonija

Bach je ustvaril več kot dvesto cerkvenih kantat, večino v času, ko je opravljal delo kantorja Tomaževe cerkve v Leipzigu. Kantate, ki jih je komponiral za vsa nedeljska bogoslužja v letu, je pozneje združeval v kantatne letnike. Danes so v njegovem opusu skoraj v celoti ohranjeni prvi trije letniki, medtem ko so iz zadnjih dveh zaradi "malomarnosti" Bachovega sina Wilhelma Friedemanna, ki je veliko del svojega očeta prodal, ohranjeni le fragmenti. Čeprav je Bach za potrebe bogoslužja ustvaril ogromen korpus del, se je zaradi obsežne količine pogosto opiral na ponovitve in predelave starejših kantat. Tako je tudi božična kantata Kristjani, vrežite ta dan domnevno nastala že leta 1713, vendar jo je pozneje po prihodu v Leipzig predelal in izvedel leta 1723. Kantata Hvaljen bodi, Jezus Kristus, ki je bila izvedena za božič leta 1724, je prva izvirna božična kantata iz leipziškega obdobja, leto pozneje je nastala še kantata Naša usta naj bodo polna smeha. Skladateljeva leipziška dela so polna opisnih učinkov, glasbenih nasprotij in stopnjevanj, premišljene orkestrske igre in čudovitih zborov.

Philipp von Steinaecker, dirigent. Foto: Annemone Taake

V vlogah solistov se bodo predstavili Polona Gregorc, Federica Lo Pinto, Rok Ferenčak in Miha Bole. Povezoval jih bo Philipp von Steinaecker, izjemen strokovnjak za baročni repertoar in historične prakse, ki se obenem posveča tudi nemški romantiki in repertoarju druge dunajske šole.

