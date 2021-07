Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek se je v Novem Sadu začel glasbeni festival Exit, prvi veliki glasbeni festival po začetku epidemije in eden največjih v Evropi nasploh.

Po premoru v koronavirusnem letu 2020 se je v Novi Sad v četrtek vrnil sloviti festival Exit, ki je v Srbijo spet pripeljal velika glasbena imena, kot so David Guetta, DJ Snake, Asaf Avidan in Sheck Wes, med nastopajočimi na prvi dan festivala pa je bila tudi slovenska zvezdnica Senidah.

Senidah na glavnem odru Exita:

Že prvi dan je po podatkih organizatorjev festival obiskalo 42 tisoč ljudi - v rekordnem letu 2019 so jih v povprečju našteli 56 tisoč na dan.

Organizatorji so na prizorišču vzpostavili stroge zaščitne ukrepe, poroča Reuters, za vstop na festival morajo obiskovalci imeti digitalni covidni certifikat, ki ga pridobijo s potrdilom o cepljenju oziroma negativnim testom PCR. Tistim, ki se niso testirali pred prihodom, to brezplačno omogočajo tudi na prizorišču.

Prvi festivalski dan:

"Mislim, da je to zapisano v naši usodi. Pred 20 leti je bil Exit po vsej bedi, ki je v 90. letih vladala na Balkanu, simbol vračanja v normalno življenje. In letošnji festival je znova znak, da se po pandemiji vračamo v normalnost, le da tokrat na svetovni ravni," je sporočil ustanovitelj in direktor festivala Dušan Kovačević.

Foto: Reuters

"Energija, ki je vladala na Petrovaradinski trdnjavi, kjer smo se spet zbrali, je pričarala popolnoma novo festivalsko izkušnjo," je dejal, "vsi smo si morali pometi oči, da smo se prepričali, da ne sanjamo."

