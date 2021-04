Umrla je članica glasbene skupine The Kelly Family

"Barby bomo pogrešali vsi, v naših spominih in srcih bo vedno z nami," so sporočili žalujoči sorodniki.

Po kratki bolezni je umrla naša draga sestra Barby, je danes javnosti sporočila družina Kelly, ki je v preteklosti zaslovela kot glasbena skupina The Kelly Family. O smrti 45-letnice družina ne želi dajati dodatnih informacij, oboževalce pa prosijo za razumevanje. "Barby bomo pogrešali vsi, v naših spominih in srcih bo vedno z nami," so še zapisali ob tragični novici.

"Unsere geliebte Schwester Barby ist nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen. Wir sind in tiefer... Objavil/a Kelly Family dne Torek, 20. april 2021

The Kelly Family je glasbena skupina, ki je zaslovela že pred več kot tremi desetletji. Skupino so sestavljali člani družine Kelly iz različnih generacij, in čeprav so iz ZDA, so glasbeniki zasloveli v Evropi. V devetdesetih letih preteklega stoletja so bili šesta najbolj popularna glasbena skupina v Nemčiji. V skoraj štirih desetletjih so prodali 20 milijonov albumov. Igrali so predvsem lastno glasbo, ki je posegala v zvrsti rocka, popa in folklorne glasbe.