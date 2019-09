Umrl je Stane Mancini, pevec iz zlatih časov slovenske popevke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je Stane Mancini, priljubljeni pevec, ki je prepeval v zlatem obdobju slovenske popevke, poroča spletni portal MMC RTVSLO. Mancini, ki se je poslovil v 89. letu starosti, se je proslavil s popevkama Non capito in Mandolina, s katero sta v duetu z Beti Jurkovič zmagala na prvem festivalu Slovenska popevka.

Stane Mancini, pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe, je svojo glasbeno pot začel z revijskim orkestrom in zborom Radia Ljubljana. V obdobju razcveta slovenske popevke je bil eden od vidnejših pevcev in eden od redkih moških pevcev zabavne glasbe.

Svojo prvo ploščo z naslovom Non capito je posnel leta 1961. Skladba je bila uspešnica, kar 52 tednov je vztrajala na 1. mestu lestvice popevk časnika Dnevnik.

Mancini je leta 1980 postal član Ribniškega okteta, sodeloval pa je tudi z ansamblom Zadovoljni Kranjci in snemal narodne ter otroške pesmi.

Mandolina, ena od najbolj znanih skladb, ki jih je odpel Stane Mancini:

Leta 2012, 50 let po zmagi na festivalu Slovenska popevka, se je znova predstavil z Mandolino:

Stane Mancini in Marjana Deržaj - Kako sva si različna

Tam, kamor veter hodi spat