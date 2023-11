Umrl legendarni irski glasbenik

V zadnjih letih je imel 65-letni pevec angleško-irske punk skupine The Pogues Shane MacGowan številne zdravstvene težave in se je od začetka meseca zaradi okužbe zdravil v bolnišnici St. Vincent's v Dublinu.

Njegova žena Victoria Mary Clarke je novico o njegovi smrti delila na Instagramu. "Shane bo vedno luč, ki jo držim pred seboj, in merilo mojih sanj ter ljubezen mojega življenja in najlepša duša in čudovit angel in sonce in luna ter začetek in konec vsega, kar mi je drago, je odšel k Jezusu in Mariji ter svoji čudoviti materi Tereziji," je zapisala.

Pretekli teden je MacGowan pred njegovim prihajajočim rojstnim dnem in božičnimi prazniki zapustil bolnišnico, kjer sta ga pred odhodom domov obiskala njegova nekdanja kolega iz zasedbe Spider Stacy in Terry Woods, poroča SkyNews.

MacGowan je bil rojen 25. decembra 1957 v Kentu v Angliji in bo zaradi uspešnice iz leta 1987 z naslovom Fairytale Of New York, ki jo je zapel skupaj s pokojno Kirsty MacColl, za vedno znan kot irski zvezdnik, povezan s prazničnim obdobjem. Večino otroštva je preživel na Irskem. V svoji glasbi pa se je vrnil k irskim koreninam.

Poleg glasbe znan tudi po pitju alkohola in jemanju drog

MacGowan je bil pankerski upornik, ki je bil poleg svoje glasbe že od svoje mladosti znan tudi po svojem pitju in jemanju drog, kar je terjalo davek na njegovih zobeh. Leta 2000 ga je irska pevka Sinead O'Connor prijavila zaradi posedovanja drog, da bi ga rešila odvisnosti. Njena namera je uspela in MacGowan se ji je pozneje za to zahvalil. Že v mladosti je bil znan tudi kot zelo nadarjen pripovedovalec zgodb, pri 13 letih je prejel literarno nagrado Daily Mirror, za svoje eseje pa tudi štipendijo.

Na poroki mu je zaigral Johnny Depp

Od leta 2015 je zaradi številnih padcev, pri katerih si je zlomil medenico in nato še desno koleno, uporabljal tudi invalidski voziček. Leta 2018 se je poročil s Victoria Mary Clarke. Na poročnem obredu v Kobenhavnu je zaigral njegov prijatelj, igralec in glasbenik Johnny Depp.

Irski predsednik Michael D. Higgins je ob novici o glasbenikovi smrti v izjavi za javnost zapisal, da se bodo Shanea "spominjali kot enega največjih glasbenih tekstopiscev".

Pogosto je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa pisal o irski kulturi in irskem nacionalizmu. "Sram me je bilo, da nisem imel poguma, da bi se pridružil Irski republikanski armadi. Skupina Pogues je bil moj način spopadanja s tem," je nekoč dejal o irski teroristični skupini IRA.

