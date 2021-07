Umrl je Marko Brecelj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nase je najprej opozoril kot kantavtor in šansonjer, pozneje pa je prispeval večino besedil za skupino Buldožer. Sledile so različne umetniške akcije znotraj Društva prijateljev zmernega napredka in Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon, ki ju je vodil.

Brecelj se je rodil leta 1951 v Sarajevu. Leta 1974 je objavil samostojni album Coctail v sodelovanju z aranžerjem Bojanom Adamičem, ki ga mnogi še danes štejejo za enega najboljših kantavtorskih albumov. Na njem je prispeval pesmi, kot so Alojz valček, Črni Peter, Škandal v Rdečem baru, Požar ter Duša in jaz.

Ustanovil rock skupino Buldožer

Zatem je ustanovil rock skupino Buldožer, ki je s prvencem Pljuni istini u oči leta 1975 ustvarila enega najbolj opaznih albumov v takratni Jugoslaviji. V njej je deloval kot pisec večine besedil in pevec ter se uveljavil kot eden vidnejših frontmanov jugoslovanskega rocka 70. let prejšnjega stoletja.

Sledilo je sodelovanje z različnimi umetniki in glasbenimi skupinami, med drugim s pesnikom Ivanom Volaričem - Feom. V začetku 90. let je prevzel vodenje Mladinskega kulturnega, socialnega in multimedijskega centra v Kopru ter ustanovil Društvo prijateljev zmernega napredka.

"Zadnja prgišča smisla se nahajajo v naših človeškostih. Od tam je treba zajemati in se ogibati znucanim oziroma zlorabljenim oblikam. Zmožen napisati močno pesem je samo tisti, ki je zmožen ljubiti," je ob svojem 70. rojstnem dnevu povedal za Primorske novice.